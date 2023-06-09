日本AV女優楪可憐、Mitsuki襲港　睇過素海霖作品：想買佢隻碟

日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）和 真矢 みつき （Mitsuki Maya）襲港！昨晚（08/6）在尖沙咀舉行粉絲見面會。兩位甫一出場就受到粉絲歡呼歡迎，場面相當熱鬧。楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）和 真矢 みつき （Mitsuki Maya）大玩遊戲，與粉絲猜包剪揼，勝出的粉絲獲機會與她們十指緊扣撞握手，之後又與粉絲親密接觸，抱抱影相留念。

日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）和 真矢 みつき （Mitsuki Maya）襲港！（林迅景攝）

楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）和 真矢 みつき （Mitsuki Maya）接受《香港01》訪問，表示對香港充滿好感。楪可憐說：「好開心，香港好多斜路，街道好靚。」Mitsuki：「香港建築物好高，啲窗好細，好似蜂巢咁！」楪可憐又補充說：「好似好多男人，個樣睇落性慾都好強，好似好勁！條街好似好多男優，啲樣好性感，好咸濕。」她續說，粉絲見面會的人看上去都有做男優的潛質。楪可憐：「啲樣真係好似平時拍攝入面嘅男優。日本好少男優，請大家去做男優。」Mitsuki說：「大家去日本，可以考慮做汁男。」她們表示，希望明天在香港周圍觀光吃美食。

楪可憐指香港條街好似好多男優。（林迅景攝）

有沒有特別想去的地方？楪可憐表示自己很喜歡馬，所以想去馬場。她說：「我想入場看馬！」Mitsuki說：「我想去街市，一路行一路食嘢！我喜歡食牛雜，味道很溫柔。」

談到香港明星，楪可憐就笑言自己最近才在家中安裝電視，所以不認識香港明星。她說：「我是簡約主義者。」Mitsuki回答：「我是第一次來香港，但會趁今次機會，回去時留意香港明星，回家研究一下。」Mitsuki又說，唯一一位認識的香港明星就是成龍，但認識的地方竟然是在情侶酒店。她說：「我喺酒店見到成龍，次次搵有咩戲睇就一定有《A計劃》呢套戲。」

Mitsuki第一次來香港。（林迅景攝）

香港人有傳聞，說鼻大就代表某男性重要部位特別大，楪可憐就回答說，日本並沒有類似傳聞，不過就會以手部比「六字」，手指拉長就是那個部位的長短，相當有趣。問到有沒有留意香港AV女優素海霖，她說：「我睇咗啲trailer。我睇完先知，原來香港冇AV，原來出咗個AV女優，佢好靚女。我好想詳細問一問，點解佢想做AV女優。」Mitsuki回答：「佢喺日本造成一個話題，好想買佢隻碟返去睇吓。」