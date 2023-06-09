徐濠縈同陳奕迅淺水灣歎Lunch　結婚17年依然恩愛低調放閃襯到絕

陳奕迅（Eason）同老婆徐濠縈（Hilary）由相戀到結婚，已經攜手走過超過20年，二人識於微時，即使個性截然不同，但就相愛相守多年。一向愛得低調的他們，甚少曬恩愛，不過繼早前Hilary曬出同老公撐枱腳的照片之後，今日（9日）她就激罕曬出兩公婆的合照，公開放閃！



徐濠縈染了一頭綠髮。（IG@hilaryxtsui）

Hilary寫道：「食飽跑步。」相中所見，Hilary同Eason去了淺水灣一間餐廳歎Lunch，染了一頭綠髮的Hilary頭戴黑色Cap帽，而Eason就身穿淺綠色運動外套，同老婆襯到絕，雖然Hilary沒有望鏡頭，但就露出微笑，兩公婆難得低調放閃，即時吸引不少粉絲留言：「Eason特意穿了和你髮色好搭的衣服」、「好甜啊」、「多發點，我們愛看」、「老夫老妻就是甜」！

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當年Eason是新秀冠軍，而Hilary就是影視新星，兩人經何超儀介紹下相識相戀，婚後Hilary專心照顧家庭，同時發展自己熱衷的時裝事業。不過多年來Hilary因衣著打扮過於前衛、「大花筒」等飽受負評，但Eason每次都會力撐老婆，更公開護妻。同樣地，Hilary亦全力支持老公，有傳她在Eason財政有困難時，毫不猶豫拿出200萬私己錢全數貢獻，2002年Eason台北開騷跌落台受傷，Hilary亦不顧一切搭貨機飛到台灣，全心照顧。而Hilary幾乎將時間都放在照顧女兒身上，讓Eason無後顧之憂，盡情投入工作。兩人結婚多年，恩愛如昔！