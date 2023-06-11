江嘉敏減肥成功被指撞樣薛凱琪：我又唔覺得似

不少藝人為慈善公益活動出錢又出力，就好像江嘉敏（Kaman)近日出席《苗圃挑戰12小時2023啟動禮》為慈善參加42公里的馬拉松賽事活動，亦正正因為該活動促使她努力運動，令她減肥有成，整個人變得苗條，狀態大勇獲得不少網友激讚。

江嘉敏出席慈善活動。（梁碧玲攝）

即將在10月份將挑戰42公里的馬拉松賽事，Kaman在接受訪問時都大表緊張：「其實我自己都有啲緊張，我之前從來未跑過任何馬拉松活動，所以今次對我嚟講係一個幾大挑戰。」她將同崔建邦、方紹聰、李芷晴組隊，一起參加是次慈善賽。

江嘉敏減肥成功。（梁碧玲攝）

近年，kaman屢屢被發現身材大不如前，被指發福不少，更出現虎背熊腰的情況，被網友嘲笑有大媽味。但最近她修身有成，減肥成功，不時在社交網站上貼纖瘦美照，臉部輪廓亦相當明顯，變回從前全盛時期的模樣，對此問及減肥方法及有否貼士作出分享，她就表示：「其實依家食清啲，以前餐餐喺出面食飯會食好多好嘢。我最初戒口時係有啲辛苦，因為好多朋友keep住約我食大餐，但我每一個餸夾一舊望住朋友食。（有冇話食咩減肥餐單？）我冇特別減肥餐單，依家減少外出食嘢同埋喺屋企食烚嘢 。（早午晚有冇話點食？）冇特定。」強調現在在家煮清淡食物為主。

江嘉敏每隔一晚都會去跑步。（江嘉敏IG）

除了在飲食上下了不少苦工之外，kaman亦有配合做運動減肥：「依家每隔一晚都會去跑步同埋做瑜伽。（有冇健身？）反而少啲，因為依家想減脂，健身遲下就需要，因為要訓練肌肉。」她又表示目前已少飲有糖份的飲料，不過在忍不住的情況下，她還是會飲，不過會飲半糖飲料。

江嘉敏大曬長腿。（梁碧玲攝）

因為要參加馬拉松比賽活動關係，驅使她重拾運動的心，漸漸令其減肥有成，對於自己修身成功，聽見好多朋友讚揚，她亦大表開心。更因為如此有不少網友指她像薛凱琪，但她就表示：「我又唔覺得似喎，但係開心嘅。」

江嘉敏之前被指大媽味濃。（資料圖片）

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