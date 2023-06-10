香港小姐2023 | 樂易玲讚今屆佳麗高質　會出外景拍攝不設準決賽

無綫年度選美盛事《2023香港小姐競選》第一輪面試今日（10日）在將軍澳電視城舉行，共有89名參選佳麗到場。無綫高層樂易玲與港姐大會統籌經理何小慧一起接受傳媒訪問。問到覺得今屆參選者質素如何？樂小姐說：「見咗頭8個，幾好，就係因為質素好所以想問多啲，就見耐咗。今年報名最後嗰個星期同最後兩日好踴躍。」她們表示仍有大約10多個佳麗來不到：「有啲考緊試，有啲請唔到假。希望下個星期可以畀佢哋嚟埋面試。以今年嘅質素嚟睇，今年second interview嘅人數應該會多。」

樂易玲與何小慧一起接受訪問。（葉志明攝）

至於可會偏向揀些比較後生的佳麗？樂小姐說：「最緊要揀靚同埋presentable。」提到廣東話不好的佳麗可會蝕底，她們表示對這方面也會有要求。她們又透露今年會有外景拍攝，樂小姐說：「今年我哋係plan咗要去嘅，都開咗關咯，梗係要出去行個圈啦。依家有地方喺度考慮緊，地點等下次再公佈。」她們又謂今年未必會有準決賽，應該會是一次過選完。

問到今年有好多內地佳麗參選，甚至多過香港本土的佳麗，她們揀選的比例是怎樣？樂小姐說：「我無話要睇係土生土長，抑或香港出世去咗外國讀書，定係內地出世嚟咗香港，其實呢啲佳麗咁多年都有嘅，尤其是first interview 我哋一定唔會set呢啲門檻嘅，最緊要都係靚唔靚，係咪presentable。（今日有無啲佳麗係朋友或者名人提名，你哋係知嘅？）佢哋有寫嘅，我哋都有見到嘅，唔會因為係邊個提名影響到我哋嘅觀點同評審。」

提到有佳麗再度參選，樂小姐說：「有一位佳麗上年自己提出未ready，今年再嚟。我頭先問同事都話佢今年係瘦咗，比上年ready咗。」她又表示今年的佳麗學歷都好高，高學歷的佳麗難免年紀大些，年紀輕的自然又未讀到這麼高學歷。另外，樂小姐前夫早前病逝，問到她的家事處理情況如何，她說：「工作同家事可以一齊處理，我下星期一已經請咗假。」