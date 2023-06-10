陳子聰7年前傳患重病　何超儀爆老公身體好弱：唔一定死但好棘

何超儀（Josie）今日（10日）孖家姐何超瓊（Pansy）、何超鳳、何超蕸，以及三房何超雲、何猷啟，還有四房四太梁安琪、何猷亨、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤一起亮相在澳門舉行《THE KARL LAGERFELD MACAU》慶祝典禮，超儀還特別帶著相機記錄是次盛典，相當有心。

何超儀談老公近況都好擔心。（劉智源攝）

何家三房罕有同場，氣勢不俗。（劉智源攝）

最近超儀獲選為英國倫敦「奧德賽華語電影節」焦點影人，並赴英國知名的國立電影電視學院（National Film and Television School，NFTS）擔任「大師課講師」，她亦有分享感受：「個電影節請咗好多好勁的觀眾來，睇完部戲大家都好熱情，Q&A之後想攬著我影Selfrie、傾計，原來其中有一位女士是OBE來，佢好humble，我好榮幸我的電影《尋找極致的喜悅：火與冰》佢竟然來看，讚我們好有意義。」

原本老公陳子聰（Conroy）會一起出席活動，但超儀透露：「佢忙，同埋身體好弱，唔係冇嘢。」但具體情況她就不願在這個大喜的日子多講，超儀續指：「真係好唔得閒，其實我呢排好少為自己做任何嘢，我做親的嘢都是為我老公，我都冇咗自己，明明夏天又唔去游水，搞到自己咁肥，去了個影展算係自己嘢，suppose Cornoy要去，但佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。（你OK嗎？）我唔OK，其實而家好想爆粗，但因為我家姐的大喜日子，所以我唔爆住，遲啲講。」

二房四姊妹，（左起）何超瓊、何超鳳、何超蕸（左三）、何超儀。 （劉智源攝）

何超儀談老公陳子聰健康突然變差。（劉智源攝）

現年50歲的陳子聰在2016年突然傳患上肝腸病，何超儀隨即放下所有工作，24小時貼身照顧丈夫，及後康復情況不俗，亦有陪太太現身影展，想不到超儀今日透露老公身體近況轉弱，日前更有IG上載一張舊照，感性留言：「在北意大利的Vinyard的時刻,希望繼續我們在一起無限的日子。」