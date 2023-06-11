何超儀被問對上一次何家齊人係幾時：殯儀館囉我好直接又唔講大話

何超儀（Josie）昨日（10日）孖家姐何超瓊（Pansy）、何超鳳、何超蕸，三房何超雲、何猷啟，以及四房四太梁安琪、何猷亨、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤一起亮相在澳門舉行THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，賭王何鴻燊二三四房難得聚首一堂。

何家三房罕有同場，氣勢不俗。（劉智源攝）

昨日原本超儀的老公陳子聰（Conroy）也會一起出席活動，但超儀透露：「佢忙，同埋身體好弱，唔係冇嘢。」不過具體情況她就不願在這個大喜的日子多講，超儀續指：「真係好唔得閒，其實我呢排好少為自己做任何嘢，我做親的嘢都是為我老公，我都冇咗自己，明明夏天又唔去游水，搞到自己咁肥。之前去了個影展算係自己嘢，suppose Cornoy要去，佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。（你OK嗎？）我唔OK，其實而家好想爆粗，但因為我家姐的大喜日子，所以我唔爆住，遲啲講。」

向來率直敢言的超儀昨日在訪問期間，被問到何家幾耐沒有試過如此齊人？她即說：「殯儀館囉。(意指父親賭王合鴻燊的喪禮) 我好直接又唔講大話。」性格率真的超儀，即使老公病重仍識得講笑搞氣氛，可見為人樂天積極又正面，亦流露出幽默一面，充滿住正能量。