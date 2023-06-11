Winka unfollow前隊友So Ching被指雙面人　索性清空追蹤：唔好嘈

COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）上月宣布離隊，成員數目正式8變7，而近日Winka（陳泳伽）就被發現，IG的追蹤名單已經冇再follow So Ching，當此事被網民熱烈討論後，她索性清空追蹤名單，並跟粉絲們說：「唔好嘈喇！我0個Follow呀而家，大家唔使揣測咁多喇。」自爆已開新IG。



去年So Ching因男友阿Mo在MIRROR演唱會遇上意外後，曾轉貼鬧ViuTV的貼文，網民紛紛推測So Ching會退出COLLAR及專心照顧男友，亦呼籲她快點退隊，而Winka當時激動在IG Story以「8-1=0」理論回覆網民，寫下：「可以不愛 但不要傷害 我今日教你計條新數 8-1=0 唔識計嘅 就死記咗去吧」

Winka曾轉貼網民叫So Ching退隊的留言，再發表「8-1=0」理論。（IG@winka_chan）

So Ching年初短暫歸隊COLLAR，並現身叱咤頒獎禮，當時Winka同佢都有親密合照，攬頭攬頸。（IG圖片）

3月份，So Ching同Winka曾合體開小型音樂會。（資料圖片/劉智源攝）

上月指8-1=0代表歸零重新出發

結局就是COLLAR的確8-1，在上月宣布So Ching退出的記招上，Winka亦被問到如今點睇「8-1=0」這句話，她表示：「當時8-1=0呢個說法係我自己個人畀一個力量So Ching，話畀So Ching聽我哋之後嘅團歌或者之後嘅一啲新作品好想等埋佢返嚟先做。咁但係而家佢有呢個決定，我哋一定係要尊重同埋要接納，咁8-1=0，我哋而家係歸零，所以我哋重新出發，希望大家會繼續支持我哋之後嘅作品。」

上月的退團記招上，Winka再表達自己對「8-1=0」的詮釋，認為COLLAR現在「歸零」重新開始。（資料圖片/陳順禎攝）

Unfollow So Ching IG引起網民爭議

不過，日前Winka被網民發現，IG已冇再追蹤So Ching，有網民就批評她虛偽，表面上好撐So Ching，之前表現得姊妹情深，但當不再做隊友就「退追」，指摘她「門面功夫都唔做」、人走茶涼、自打嘴巴等。其實她的追蹤名單只剩COLLAR官方IG，隊友Marf、Ivy So、Candy、Day、Sumling、Gao，以及經理人Wing與Winka官方Fans Club共9位。有人認為，從追蹤清單已可見她只當這是工作IG，而So Ching又的確離隊，所以Winka做法可理解；但亦有人覺得，其他隊友都冇Unfollow So Ching，為何只得她這樣做？

Winka日前被發現IG冇再follow So Ching。（IG@winka_chan）

Winka其後索性清空追蹤名單。（IG@winka_chan）

將IG追蹤名單清零 自爆已開新IG有Follow隊友

至於So Ching，亦仍然繼續Follow Winka及其他前隊友。而事件發生後，Winka索性清空把IG清單也「歸零」，現時冇追蹤任何人。其後她在TG群組上水，跟粉絲說：「唔好嘈喇，唔好嘈喇，我0個Follow呀而家，大家唔使揣測咁多喇。」「我大IG依家清晒零，淨係想拎嚟做工作嘅嘢，我自己的確開咗個Private嘅IG，不過淨係俾親朋戚友Follow。」「好多Artist都清零，睇你點睇啦！」她跟粉絲說，工作IG會繼續更新，歡迎大家隨時私訊她，又祝粉絲生活愉快、照顧好自己情緒。她又趁機粉絲閒聊，感慨指最近很深刻體會到，其他人如何揣測自己都不重要，最重要是自己快樂，這樣才能帶更好的能量給其他人。

Winka在「Unfollow」事件後曾在粉絲群組跟歌迷聊天，解釋「清零」是希望杜絕揣測，又自爆已開新IG。（IG@winka_chan）

Winka透露已經冇睇網民留言，刪除了討論區App，只是碰巧粉絲群組有人講，所以先直接清零，杜絕揣測。有粉絲擔心，她的工作IG「清零」會否減少了與隊友的互動，Winka就語音回覆：「唔會呀，我個Private IG有follow佢哋㗎嘛，放心啦！同埋我哋私底下都會約㗎嘛。」不過到底Private IG有冇Follow So Ching呢？就不得而知了！