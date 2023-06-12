魯振順６６歲想生仔　遺憾女友生理上不許可

TVB劇集《隱門》中，魯振順飾演劉佩玥在戲中的爸爸—鄧承謙。鏡頭前，他飾演過不少演員的爸爸，可惜的是現實中66歲的他依然膝下無子。他昨日（11/06）出席活動時接受《香港01》訪問，坦言30多歲時曾想過生小朋友。他說：「但係踏入咁嘅年齡就冇，兩三年前都有嘅，但係兩三年後就冇。」



魯振順和另一半Julie。（資料圖片）

魯振順打消生仔念頭 因為有心無力？

約在三年前，魯振順重遇參加歌星選拔賽而認識的女同學Julie，因而譜出黃昏戀，「生小朋友」的想法好大可能就是當時。他表示，因為現在環境不是太開心，又覺得生完小朋友，小朋友生活時會辛苦。他回答：「而家搵食真係好艱難，計過條數，同埋而家環境出嚟，小朋友會有少少唔開心。」是不是魯振順有心無力？他直言不是，回答說：「有心無力？其實我哋男人唔會，但係女士就比較難啲。男人要生都有辦法攞到嘅。」

魯振順坦言兩三年前曾有生小朋友打算。（劉智源 攝）

怕另一半辛苦

他表示，兩三年前與另一半曾經討論過生小朋友的問題，但可惜因為另一半生理上不許可，最終打消了念頭。他說：「當然要顧及女方感受，懷胎十月唔簡單㗎，年齡大仲會有生命危險，到時醫生問要大定要細就死啦，唔好搞呢啲嘢啦。」

魯振順同另一半Julie好sweet。（資料圖片）

另一半大方：佢叫我出去生

他續說：「點解會有呢個情形就係，佢覺得自己得，但係後尾我先知佢唔得。佢話：『我唔得啫，你可以搵個（人）生（小朋友），我幫你湊。』但係係咪咁簡單呢，我唔知。但係好多女士都有（呢個諗法），所以我相信佢母愛係發達啲。」坦白說，為了另一半「想有小朋友」的想法，而甘願冒險的女人不簡單，為了成全這個想法，願意讓男人出去「播種」又願意自己湊，又更不簡單。難怪魯振順最後會說：「所以我真係好感恩，嗰時我講係『一個執到一個恨到』，我係執到佢係恨到，哈哈。」

《隱門》劇集宣傳活動。（劉智源 攝）