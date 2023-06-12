黃心穎曾不敢接觸人　開腔談負評：人哋點話我都係我嘅因果

黃心穎接受《叱咤樂壇》謝茜嘉及Woody訪問，宣傳新歌《沙包》，是她自4年前「安心事件」後首次公開接受訪問！她透露早前的低潮期，面對排山倒海的負評，心穎說：「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣話我都係我嘅因果。」



黃心穎分享近況，提到自己在這段期間上網課學音樂，透露在事件後無綫有邀她返去拍劇或綜藝，跟她商討路向，她其實也很迷惘，但最終還是決定離巢，面對恐懼試試學音樂，不過到真正冇合約在身時，內心都有點慌。

黃心穎指，做音樂對她來說是新嘗試，有如上天為他開了一道門，兩首新歌《Crown Me》和《沙包》由她自己作曲、填詞，亦是一個很好的情緒宣洩，她表示：「有時會有唔同嘅情緒去攻擊我，盡量去感受，但需要Keep Going，如果冇呢啲情緒，人就會好麻木。」另外，這幾年她也有學戲，指「好好彩一開始就Sign Up咗學戲」，因為有助疏導當時情緒，亦佔據她很多時間。除已推出的兩首歌曲外，她已作了好幾首歌，今年會繼續以音樂人身份發展。

黃心穎上周推出自己作曲填詞，以及跟男友泥鯭聯合監製的新歌《沙包》。

新歌由男友泥鯭@RubberBand聯合跟她監製，黃心穎亦首度開腔講男友，她指兩人合作時，男友設定的第一個規條就是「唔好鬧交！」對方又曾跟她說：「如果你叫我做監製，就要聽我嘅建議。」而她也不諱言男友都算是個鼓勵型的監製，「我成日問佢我係咪好Stupid，我以前做嘅時候冇諗過要發表我嘅音樂，但佢話唔Stupid，想做就做。」

黃心穎復出後，首次上電台接受訪問。（903節目截圖）

「安心事件」後，她備受千夫所指，問到如何面對負評，黃心穎就說：「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣話我都係我嘅因果，只可以做好自己。」現時內心已平靜很多，亦有趁機學佛，放下了不少執著。她坦言自己有一段時間不敢接觸人，最後領養了一隻狗，因為放狗時會跟其他狗主接觸、傾偈，慢慢就開始走出低潮，再加上不忍心再見到父親擔心自己，決定重新開始。

訪問結束前，主持人問她有沒有什麼想說，心穎表示：「好多謝你哋邀請我上嚟做呢個訪問，好多嘢唔係必然。」