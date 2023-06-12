李婉華爆19歲囡囡勁多追求者　有意入行IG狂曬噴血火辣水著

李婉華近日為其YouTube頻道拍攝港式美食，更帶埋19歲大女兒Natalie一同返港，在Natalie的社交平台中，有大量的火辣性感泳裝照，張張都樣靚身材正，與媽咪年輕時身材一樣咁索。

李婉華今日帶埋19歲囡囡現身傳媒飯局。（程嵐風攝）

Natalie好識賣口乖，話自己偶像就係媽咪。（程嵐風攝）

今日中午，婉華帶埋囡囡一齊出席傳媒飯聚，一身貼身背身打扮即成全場焦點。問女兒會否加入娛樂圈？婉華反問囡囡是否喜歡做演員？怕怕羞羞的Natalie只點頭回答，身旁的婉華表示：「佢鍾意唱歌，跳舞亦好叻，喺多倫多大學都係學跳舞同讀戲劇，攞好多獎，但無諗過佢會入呢行，佢今年升大學三年班，我自己希望佢讀完書先。」

Natalie以半鹹淡廣東話表示自己識講少少廣東話，她說：「我好鍾意跳舞同唱歌。」問到會否跟媽咪一起追MIRROR？她一臉恾然似乎不知道媽咪是追星族，但卻賣口乖指自己的偶像是媽咪，更即場錫啖媽咪冧到爆。

Natalie有小麥健康膚色。（程嵐風攝）

佢話最鍾意香港夠熱，可以着少啲衫。（程嵐風攝）

李婉華透露兩母女分別住在溫哥華和多倫多，平時甚少機會見面，所以今次能在香港相聚覺得好難得，她指女兒好鍾意香港的美食，亦希望將來可以返港工作，Natalie笑言最愛香港夠熱，笑說：「多倫多好凍，要着住褸，呢度唔使。」問到女兒可有沒有拍拖？Natalie擰頭表示沒有，婉華則爆料：「都冇得唔畀，佢話自己好多男仔追。」Natalie即說：「但我唔鍾意佢哋。」

母女都咁索。（ig@nataliewtlee）

Natalie都遺傳媽咪好身材。（ig@nataliewtlee）

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