全民造星5｜王鋒親揭改舞步原因　樂庭、白水、阿澤止步40強

見到D組落敗後，Rosa十分勞氣。

《全民造星5》今晚（12日）繼續進行第二回合嘅自選項目對決，不過當導師韋羅莎睇到fung莎星辰D組以2比3落敗後，情緒十分激動:「我真係唔明！我哋作出新嘗試，如果你話冇共嗚……maybe。可能係同觀眾未有太多共嗚，我同意，但係其他嘢，佢哋係 ……」

Jay Fung亦難得有脾氣。

之後喺廠影錄迎接組員時，連向來都好好脾氣嘅馮允謙都有火，他認為評判只講求共嗚，但應該要睇整體表現，又讚組員已使出渾身解數，再加埋跳舞，但評判都係唔滿意。「Jake為咗呢個表演寫呢隻歌，但完全冇加分，對我嚟講係完全唔合理。好睇在你見到每位參賽者有轉變，呢個就係驚喜，佢哋真係做得好好。This is bullshit。」

fung莎星辰A組唱歌即出事。

見到組合同自己道歉，Rosa再次爆唔係爆seed，並直斥：「唔知佢哋則準喺邊！佢已經講得出你哋表演係好好，幾乎個個都咁講。我對呢個結果好嬲，因為唔合理，我唔理解佢哋點判斷。」因小組落敗而被fuol嘅Jake Wong亦似乎唔滿意:「贏輸結果唔係好滿意，但對foul呢個結果係滿意，始終呢個表演主要係我構思，應該為件事負責。」最後一組嘅自選項目對決，蕾安多芬A組以5燈贏fung莎星辰A組A，令小組成員Aaron即時出局。

蕾安多芬A組終於贏返一局，仲要得到5盞紅燈。不過阿O最後都係要出局。

第二回合對決完畢，fung莎星辰出局成員包括：樂庭、Cho Lewis、Jeffrey、Nick Kung以及Chit；而蕾安多芬出局成員包括：阿O、白水、阿澤、Moley、MK、Philip同Andy。阿澤喺接受單獨訪問時表示：「我好擔心你會轉牛角尖，令你唔易接受新事物，有啲路其實你係可以行得更好、更charm。我覺得我同王鋒唔會影響到關係，起碼at least我好care佢感受，所以我第一時間都係打俾佢先，不過我而家未搵到佢。」

阿澤認為與王鋒友誼不受影。

自從上星期王鋒、阿澤事件後，網民瘋狂批鬥王鋒，而節目今日亦終於播出王鋒嘅解釋：「可能我係第一次做隊長，嗰下我好身負重任，所以同佢一齊跳舞，臨時改動咗少少舞步，我之後都有keep住同佢講返對唔住，喺呢度想同阿澤講多次對唔住。」不過節目播出後，有網民發現王鋒單訪時嘅衣著打扮並非小組比賽時嘅打扮，認為係補拍； 亦有網民認為既然兩位當事人都解釋咗，無謂繼續再講。