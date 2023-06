姜濤演唱會2023｜MIRO場6.19搶飛攻略　附買票Link歌單同埋座位表

姜濤2023年個人演唱會《KEUNG TO:“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》8月3至5日殺入亞博開一連三場演唱會,首先開賣的是MIRO場。

姜濤2023年個人演唱會《KEUNG TO:“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》

MIRO場要留意「MIRO專屬代碼」

如果你是MIRO,可於 2023年6月19日上午10時至晚上11時59分登入這個指定網站連結,並憑以下專屬的「MIRO專屬代碼」核實身份,可購買不多於兩張《KEUNG TO:“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場演唱會門票,門票將以先到先得形式發售, 數量有限,售完即止。

如需要購買輪椅席之人士(每個輪椅位置可附設1個看顧人座位),須於門票開售當日,致電Hong Kong Ticketing購票熱線,憑「MIRO專屬代碼」購買門票,電話號碼為 31288288。

每個 「MIRO專屬代碼」均為獨特,只能於購票時段內購買演唱會門票一次,而該「MIRO專屬代碼」僅限於一次交易使用。切勿向第三方或於社交媒體透露您的 「MIRO專屬代碼」及指定網站連結,避免因個人資料遺失、被盜用或未經授權使用而引起任何損失!

MIRO門票將以先到先得形式發售, 數量有限,售完即止。。(胡凱欣 攝)

姜濤演唱會《KEUNG TO:“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》歌單

《一號種籽》、《亞特蘭提斯》、《一天多一點》、《蒙着嘴說愛你》、《孤獨病》、《愛情簽證申請》、《Master Class》、《Dear My Friend,》、《特務肥姜 2.0》、《I know》、《鏡中鏡》、《作品的說話》、《風雨不改》、《無人不知的戰果》、《痴漢之歌》、《Dummy》

亞博館Arena座位表

亞博館Arena座位表

From MIRROR Facebook

【由我自訂 存在意義《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻:KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》】

誰曾怕被淹沒在大師班的班房,

逆流之中緊握初衷,無忘目標只想似我。🌊

今年八月,與姜濤一起校對軌跡,

不偏不倚地從頭灌溉💧

《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻: KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》

日期:

【MIRO場】2023年8月3日

【公眾場】 2023年8月4-5日

時間: 8:15pm

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: $1,080 / $880 / $580

主辦及經理人公司: MakerVille

協辦: MOOV

冠名贊助: FWD富衛保險10周年 x HKT

大會指定虛擬銀行: Mox

優先訂票: MIRROR Official Fan Club

訂票詳情請留意@miro.weallare

網址: www.mirrorweare.com

四維折射: 叱咤903

公開發售: HKTicketing快達票