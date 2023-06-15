林小湛返加國慶祝83歲生日　小孫女隔代遺傳婆婆靚樣帶男友見家長

45歲那年，林小湛入行追演員夢，在《真情》飾演「高校長」而為人熟悉。早已移居加拿大的林小湛，近年再度活躍幕前，在《毒舌大狀》飾演反派角色「Victoria」廖子妤的闊太媽媽，首度演奸角同樣備受讚賞，她亦不介意香港加拿大兩邊飛，揚言永不言休，希望演戲演到100歲。

林小湛在《真情》飾演「高校長」，係于洋媽媽。（電視截圖）

林小湛今年83歲，氣質依然高貴優雅。（受訪者提供）

6月12日是林小湛的83歲生日，她專誠飛返加拿大與家人慶祝，除丈夫洪逸濱，還有大女兒Laara與丈夫、二子Colin與太太、，以及兩個孫女20歲 Shalannah和18歲 Janell，一家人晚飯後，當然不少得來一張三代同堂大合照。相片中的林小湛渾身散發出優雅知性氣質，拿住大束玫瑰花，展露燦爛笑容。而小孫女 Janell與婆婆特別似樣，眼大鼻圓，並留有一頭烏黑長髮，她更帶埋小男友一齊出席家庭聚會，看來感情已很穩定。

林小湛以短訊回覆《香港01》，透露鮮花是由小孫女的男朋友所送，並大讚對方前途無限，她說：「剛和他們吃完飯回家。花是細孫女男友Kyle送的，他才18歲，從廣州移民過來，將會到UBC大學讀工程系。」記者笑問Kyle是否識功夫？林小湛說：「Hahaha …😝 , 冇問，但佢好高大外形討好，今年只有 18 歲。」生日願望亦希望世界和平：「世界愈來多善良有愛心的人🌹💖🙏😇⭐️🧚‍♀️！天使戰勝惡魔，消除暴力！🙏😇🧚‍♀️💖🌟👍💝世界和平、人畜和諧共處、天堂在人間！」

林小湛三代同堂合照，（上排左起）兒子Colin、新抱Ginny、大孫女 Shalannah、小孫女男友Kyle、小孫女 Janell、女兒Laara、女兒丈夫 Bill，林小湛身旁則是丈夫洪逸濱。（受訪者提供）

林小湛兩個孫女，（右）20歲 Shalannah和（左）18歲 Janell。（受訪者提供）

其實林小湛的慶祝活動未停過，離港舉行盛大壽宴，黃夏蕙、邵音音、劉錫賢等到賀外，更邀請《中年好聲音》第九名「大隻仔」涂家堯上台獻唱助慶。而在溫哥華與民國「上海皇帝」杜月笙的太孫女茶敍，原來二人淵源甚深，她說：「我契女Joan顧琼，杜月笙的太孫女請我到Richmond 的《鮑粵軒》酒樓飲茶，慶祝我的生日，送了一個非常美味的芒果生日蛋糕🍰🎂給我，衷心感謝契女！」

林小湛早前喺香港舉行生日晚宴，打扮得好高貴。（受訪者提供）

林小湛家底傳奇，父親林湛為陸軍中將，母親鮑以文是一名老師及畫家。林小湛自幼受藝術薰陶，在5歲時起學習鋼琴，曾在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上演奏。林小湛約在1960年代舉家移居至加拿大，與小提琴家老公洪逸濱在英國結婚，誕下一子一女。

林小湛除了一位出色的演奏家外，亦有教授歌唱技巧、演戲和禮儀等，除林嘉欣、張艾嘉、林峯等本地演員，就連加拿大演員Molly Parker也曾跟隨她學演戲，可說是桃李滿天下。而林小湛長女Laara Ong亦女承母業，活躍於美加影視圈，曾演出美劇《玉面飛龍》（MacGyver）、《Wiseguy》、《末世黑天使》（Dark Angel）等。