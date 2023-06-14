一舞傾城大結局｜劇中七大Bug難以忘懷 鋪續集情節真係估你唔到
《一舞傾城》終於播完，大結局播出後議論紛紛，因為有大多網民覺得有些橋段並不合理，出現所謂的「Bug位」！
其實劇集有Bug並不是大結局才有，《一舞傾城》的Bug位甚至在早前被擺上股東大會，當時總經理曾志偉回應該問題時表示，這些都是電影會遇到問題，更讚賞觀眾們看得細心，因為連他們自己也看不到，更笑指要扣王晶錢。
一舞傾城｜TVB股東大會問點解有ICC同新式家電 曾志偉竟然答...
以下立即為大家細數劇中七大Bug，首先在股東大會上，有代表一口氣數出三個，《一舞傾城》是一部80年代故事的劇集，為甚麼在劇中竟然會見到ICC及新式家電？這個問題其實不少網民也有留意到，甚至有人見到一隻公仔是某家具公司近年才有的產品。
去到尾二一集，陳法蓉在殮房跟死去的唐文龍訴心聲，該場戲非常動人，可能太動人的關係，連唐文龍都忍不住跳動了眼眉！難道唐文龍只是假死，下一輯就是翻生重掌洪泰？
到了大結局，首先突然要一班舞女打打摔跤已經好奇怪，不過可能為了讓劇集有多一點鹽花，勉強也是一個Bug位。
然後在靈堂播出的錄音，是高鈞賢用器材造出來的「偽證」，不過高鈞賢的手提電腦型號好像太新了。
陳法蓉坐監後，被網民發現竟然還可以做Gel甲！
同樣地，在靈堂一幕，陳法蓉近距離向鄭恕峰開了至少六槍，但鄭恕峰竟然只有一個傷口流血。
一舞傾城大結局最新劇情劇透?唐文龍當年有11段緋聞?
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