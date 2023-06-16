專訪｜王鋒棄高薪厚職玩《造星》　KC被稱親生仔怕其他參賽者隔閡

由《全民造星5》參賽者首次會見傳媒至節目開播，KC（黃家灝）興王鋒一直被視為大熱人選。連Taco都忍唔住要rap「我跳舞唔叻，唔似KC同王鋒做到節目做親生仔」，雖然明白是開玩笑，但KC坦言會擔心會惹其他參賽者誤會「我唔覺得自己喺起步點比較stand out，就一定係掂硬。」



KC自中學畢業後開始跳舞，已有8年跳舞經驗；對唱歌零自信嘅佢，為節目亦有進行。（陳順禎攝）

KC因「WinWin男友」、「99號」而備受關注，不過他並未有太抗拒以上稱呼，認為觀眾可對他有一定的認知，繼而去了解他過往的作品。「我識好多做跳舞、音樂、服裝嘅朋友都遇到同一問題，就係冇人知佢做嘢好好、冇人肯去了解更多。我《造星》就係想利用自己嘅專業，引起大家興趣再去了解。」看到KC在節目中的表演，很難想像他曾抗拒幕前，原因是擔心面對鏡頭/觀眾時無法做自己，直到他發現自己的作品無法有力地傳播，決定不再故步自封。

王鋒原來曾是街童，直到中學接觸了跳舞，生活多了重心，及至後來聽聞大學dance soc，於是開始發奮讀書，連佢都笑言自己嘅故事好勵志。（陳順禎攝）

王鋒從小喜歡唱歌跳舞，但在父母傳統思想影響下，有感一定要讀大學、搵份好工。直到近年開始問自己「咁落去係咪真係我想要嘅嘢呢？」放棄超高薪職位參加《造星》，父母未有強烈反對，但亦曾表示「你玩一、兩年好啦」。不過王鋒笑言已入坑，暫時無意重拾土木工程師一職。

本身是木工程師的王鋒，為《造星》放棄高薪厚職，他說：「之前喺一個好好嘅領域 ，儲到錢又考埋牌，都會想試下新領域。」（陳順禎攝）

訪問當日，仍未爆出「王峰、阿澤事件」，但對於阿澤在第一回合為免被比較，挺而走險表演自己並不算擅長的項目，王鋒認為如果自己較晚出場，亦有機會入復活區。「一來評判已經有審美疲勞，30幾小時都會攰。去到逾後，明顯feel到係手緊。同埋本身我哋嘅嘢好似，評判又未必會好細分locking 。其實我同佢係一齊租排舞室，各自練再跳比對方睇。」王鋒認為比賽固然要有實力，但運氣亦不能缺。

KC同王峰雖然唔同組，但訪問當日我二人默契十足。（陳順禎攝）

王鋒與KC自覺是幸運的一群，但亦深明幸福並非必要，對於被Taco 唱係親生仔，KC表示事前已知道，但擔心會引起參賽者之間的誤會。「我喺比賽中會展現更多愛予兄弟，我feel到我而家呢個狀況，身邊人睇到會唔舒服、自己好渺小咁。大家都係普通人去參加呢個比賽，唔想自己企喺高位，我對佢哋有信心，將來會pop出嚟，而我呢刻喺起步點比較stand out，唔代表就一定係掂硬。」

KC因十分欣賞達哥，於是在表演中加入beatbox潮文。成功獲 7 燈 , KC回想說：「未跳舞時，我已經見到有一燈，心諗『咁快？』不過之後要自己集中，到回過神後，已經係著晒燈。」

《造星5》播出至今，仍未交代勝出者的去向會是如何，王鋒透露不少人有意組團，自己亦希望作不同的嘗試。而KC暫未有頭緒。「我自己只係想做自己鍾意嘅嘢，咩形式都唔太在意。有諗過同Win Win以Duo形式推出作品，因為國外都有呢個例子，況且同佢嘅戀情都好公開，如果真係咁做，我比較好奇大家會點睇。」

KC對娛樂圈發展仍未有頭緒，興王鋒一樣希望遇上伯樂。（陳順禎攝）