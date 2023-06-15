廣末涼子偷情日記曝光內容赤裸露骨：請讓我舒服　出軌斷正愛更深

今年7月便踏入43歲的廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」，年輕時的她曾紅遍亞洲，是不少人心目中的女神，至今仍活躍於日本藝能界。她經歷了兩段婚姻，育有3名子女，2022年獲頒BEST MOTHER賞，然而被公認是好媽媽的她，近日卻驚爆出軌人夫。她被日本週刊拍到與人夫，現年45歲的米芝蓮一星名廚鳥羽周作在酒店密會。兩日由最初的異口同聲否認，至昨日 (14/6) 分別於社交網上承認這段不倫戀，發道歉聲明。廣末涼子被即時停止所有演藝工作，好媽媽形象盡毀。

而拍到廣未涼子與名廚鳥羽周作在酒店密會的日本週刊，再度爆出第二彈猛料，公開了兩人的偷情日記和情書，內容赤裸露骨令人嘩然，當中可見廣末毫不掩飾對鳥羽周作的愛，足證兩人正打得火熱。廣未親手寫的情書和日記剖白了她對對鳥羽周作濃濃的愛意，其中她寫道：「請讓我哭、請讓我舒服，請在何時也可以你的方式陪伴我，與我面對困難。多得你，令我體會到甚麼是不能放棄的愛。我會反省自己的壞脾氣，而向你認錯。周作，打從心底深深地想要你，非常非常愛你。」

廣末涼子已非首次被爆出軌。(廣末涼子IG)

廣末涼子坦言自己的婚姻並不愉快，她寫道：「我感到孤獨和沮喪，但是因為你，我有了不放棄愛的覺悟。也許這是我第一次如此認真地追求愛情，我不明白為什麼我以前不能做到這一點，但現在，我感到非常幸福，因為我從內心深處深深地敬重你，非常地愛著你。我真的希望能一直在你身邊，24小時都想抱著你，即使無法實現這一點，我還是默默地感受著你。你出現在這個世界，讓我感到真實的活著，就像磁鐵的針一樣，心向著你指向同一個方向。」

廣末涼子的偷情日記被公開。(廣末涼子ig)

鳥羽周作亦有回應廣末涼子的愛，寫道：「我非常喜歡並且愛著妳，我只想讓妳幸福，想跟妳在一起。請永遠不要忘記，我一直是妳最堅定的支持者。」據悉，廣末涼子在與鳥羽周作出軌斷正後，並沒有打算和對方分手，反而是愛得更熱烈，甚至打算和老公離婚，不惜退出日本藝能界也要與情夫雙宿雙棲，她認為兩人的婚外情是一種「純愛」。有指鳥羽周作曾對外炫耀自己與廣末涼子的關係。

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去年廣末涼子拍攝性感造型照花絮

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