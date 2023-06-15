獎門人I Love爸爸｜周吉佩失熒幕初吻畀肥媽　龍婷急口令似雞叫

為慶祝6月18日父親節，無綫周六晚（ 17日）將播出特備節目《獎門人I Love爸爸感謝祭》。今集「獎門人」曾志偉會帶領「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、徐文浩以及林秀怡擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》，有「靠實力」隊的肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林和劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊的車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶和梁浩銓。

Super～

今集首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，肥媽、伍仲衡和車婉婉打頭陣出戰，肥媽起初捉住伍Sir係咁啜，後來伍Sir主動出擊捉番肥媽轉頭，場面爆笑。之後獎門人安排吉吉、劉智衛和肥媽傳紫菜，豈料「蠱惑的紫菜」突然飛走，搞到肥媽和吉吉咀了一啖，之後肥媽搞笑「投訴」兩位男士：「佢哋兩個都鍾意咬人嘅！」「開心無敵估歌仔」戰況亦十分激烈，吉吉、伍Sir和魏嘉信瞓身搶咪撞埋一堆齊齊趴晒落地，最後由伍Sir殺出重圍估中答案。

肥媽同伍仲衡啜到好肉緊！

小龍女龍婷在「開心無敵口噏噏」被超繞口急口令考起，由於她咯咯聲咁讀出「個個國家嘅國歌都係用嗰個國家嘅國家級歌星唱國歌嘅」，搞到負責估的顏志恒忍不住問：「係咪雞呀？」玩到瘋狂標汗的志恒，更要其他人出手幫忙抹汗。

龍婷玩到踎喺度。

「開心無敵我最勁」今集有新玩法，今次唔再食辣辣壽司和壽桃，轉玩「重口味Cocktail」。最終輸掉遊戲的「靠實力」隊要飲下由豉油、芫茜汁、檸檬汁及Tabasco溝成的加料飲品，「衡車好聲音」隊則高歌《不再猶疑》為他們打氣，最後眾人索性大合唱，氣氛熱鬧。