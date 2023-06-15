鄭秀文聲沙未癒擔心演唱會進度　辛苦安仔每晚斟茶遞水

鄭秀文Sammi今天（15日）受邀出席品牌BVLGARI活動，同場亦有安孝燮、林嘉欣、Anson Lo和Edan等。Sammi上月中不幸感染新冠肺炎，仍聲沙的她坦言非常擔心演唱會，甚至需要安仔連夜照顧她。

Sammi上月感染新冠肺炎後一直失聲，坦言非常擔心影響演唱會。（梁碧玲攝）

Sammi新冠肺炎康復後後遺症嚴重，至今聲帶仍未痊愈。問到會否擔心演唱會進度，她坦言未知何時完全回復聲線，有太多未知數唯有見步行步。會會否因應狀況調整Rundown，Sammi講到：「其實都好難調整，因為幾年前都試過哮喘發作失聲，其實個陰霾係好大。」她表示為了演出任何偏方都敢試，食蛤𧊅也願意嘗試。

Sammi講到自己擔心之餘，安仔就是最憂心的人。她講到：「其實比較辛苦嘅係安仔，我成日夜晚咳要斟茶遞水，又要拍痰，咳到唔知點，手忙腳亂大家都冇教好瞓。」Sammi也講到安仔是最了解她狀況的人，笑言：「冇辦法㗎喇，一定係枕邊人受㗎喇呢啲。」

Sammi表示安仔為了要照顧她而冇教好瞓。（梁碧玲攝）

被問到有沒有其他後備計劃，Sammi表示Plan B可能就是延期，但暫時未有實際計劃，甚至可能會有Plan C。Sammi講到就算搵人頂也無補於事，本人最不希望不在狀態地開騷，這次就算觀眾原諒她，自己也無法原諒自己，承認有壓力超標。最後記者問到有關黃心穎新動向問題，Sammi則未有回答笑言聽錯是許志安哥哥。