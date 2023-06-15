Edan拍咀戲前食脆食雞翼 Anson Lo以短訊關懷欣宜：佢都需要休息

盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安(Edan）今晚（15闈）現身珠寶品牌活動，不過由於時間關係，與韓星安孝夑緣慳一面。提到近日拍攝嘅新劇港版《社內相親》，Edan 透露開工第二日已經與沈殷怡拍咀戲，所以日前外景再怕咀戲時，已經沒有太尷尬。「我拍之前特登食脆食雞翼，因為太餓，我仲問佢想要雞翼咪、辣醬味定薯條味，佢話最好唔好，定我無理。」Edan透露之後更會有床戲，故最近開工前後會積極健身，而Anson Lo開工至今，仍未與女主角陳漢娜見面。

後援會舉辦慈善展慶祝生日，Anson Lo表示有機會落去打卡。（梁碧玲攝）

提到早前與NBA球星利拿特見面，Edan 笑言解鎖人生，更將大會發相逐一save低，但提到被姜濤踢爆射波命中率低，Edan 即時否認，仲表示對姜濤上籃表現感到失望。

Anson Lo 將在7月舉行個唱，他表示開騷前一個月將會暫停拍劇，預計會有充足時間排練，而暫時進度亦比想像中良好，問到會否騷肌，他說：「我想大膽，但唔知夠唔夠資格嘛，都要睇呢一兩個月健身進度。提到近日成為獨居人士，飲食方面會否缺乏照顧，Anson Lo表示：「其實我搬出嚟都係同教父教母同一棟大廈。」Edan聞言即笑指「佢其實搬咗出門口咋。」Anson Lo解釋因為自己太多雜物、衣物，所以才選擇租多一個單位，但未有影響膳食。

而對於好友欣宜「消失」兩個月，經理人林珊珊證實停工療傷。Anson Lo表示：「出新聞前已經有傳訊息問候佢，send咗幾次，但我叫佢唔使覆，純粹令佢知道我關心、有嘢要幫手可隨時搵我。我唔想過度搵佢，佢都需要休息，大家俾啲私人空間佢。」

早前與NBA球星利拿特見面，Edan 笑言解鎖人生（梁碧玲攝）

MIRO見面會上，Anson Lo被指發Edan脾氣，他解釋：「私下最真嘅相處，可能大家少見呢一面，同埋大家都知我哋有幾friend 。」（梁碧玲攝）