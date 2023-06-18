天龍八部｜新版段譽街頭喪啜女　當眾愛撫又摸臀　鹹濕過程全直擊

【天龍八部】大陸29歲男星白澍長相帥氣，2015年受邀參加才藝養成節目《燃燒吧少年》正式踏入演藝圈，節目中因翻唱那英歌曲〈夢一場〉深獲觀眾喜愛，話劇演出經歷豐富的他，戲約不斷，2020年演出《琉璃》騰蛇一角、在新版《天龍八部》中飾演段譽，與「喬峰」楊祐寧、「虛竹」張天陽並列三大男主角，人氣飆升，一舉一動備受關注，早前爆出和新女友在街頭上演親吻、摸臀戲碼，影片一經曝光，掀起網友熱議。



大陸狗仔上傳爆料影片，指出白澍三月才爆出疑似和女星謝安然戀愛，但貌似又換了新女伴，深夜直擊白澍和一名女子吃飯，手牽手過馬路，兩人時刻黏緊緊，期間又是撒嬌、又是親吻，眼看四下無人，男方的手便開始不安分，不僅在女方身上游移，甚至還大膽來個摸臀殺。

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白澍與新女伴宛如熱戀中的情侶，男方不僅貼心充當攝影師幫女方拍美照，吃飯時更是滔滔不絕的講話，心情相當愉悅，之後兩人便一起到超市採買一大袋零食回家，整個過程形影不離，讓人看了直呼「就真的很甜蜜他倆」、「甜蜜的一晚就開始了」。

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至於白澍身旁的女子究竟是何方神聖，目前尚未可知，不過直擊影片曝光後，火速湧入大批網友留言「還挺甜，小年輕談戀愛就是甜」、「好甜，顏值也好登對」、「戀愛自由恭喜呀」。

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