香港小姐2023｜趙璧渝妹妹趙穎琪極搶眼　私下三點式相騷盡身材

《香港小姐競選2023》今日舉行次輪面試，竟然出現藝人帶親人參加，就是已加入TVB十年的趙璧渝，今次是她的妹妹趙穎琪參選。

趙璧渝妹妹趙穎琪參選。（葉志明攝）

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家姐在TVB門口接受傳媒訪問，表示因為妹妹一直很支持自己，所以今次也支持妹參賽，結果不重要，最緊要是過程，讓妹妹試試自己在公司的辛酸，她還給了提示，叫妹妹要笑多點，希望她開心。

睇返趙穎琪社交平台，生活多姿多彩，不時騷美女身材，仲同張敬軒、Ian食過飯。

趙穎琪泳裝非常搶眼。（IG圖片）

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入行十年，趙璧渝剛剛終於遇上《法言人》Coco一角，未敢說是捱出頭，但總算對家人有交代。（陳順禎攝）

趙璧渝於劇集《法言人》中飾演一位年輕時曾影裸照的𡃁模、一位單親媽媽，種種的經歷令她變得非常剛強、硬淨又倔強。但現實中的她卻完全相反，不單只笑點低，給人的感覺亦很柔弱，她坦言演繹角色的確有難度：「導演幫咗我好多，不停叫我『你惡啲，你最惡係點？』不停將情緒推到最高去講嘢，希望Coco係完全睇唔到趙璧渝嘅影子。」

首次於劇集飾演有完整感情線、有完整人生的角色，可算是趙璧渝入行十年以來戲份最重的一次，她興奮高呼：「我第一次喺Poster入面，有個少少嘅紀念同埋對屋企人有個交代。」十年以來演盡無數「無名」小角色，Coco一角總算為趙璧渝交出一張小小的成績表，亦讓媽媽看到自己一直所堅持的：「以前佢睇唔到啲乜嘢，而家可以同人交代下『個女係做演員㗎』，睇到佢嘅演出，而唔係『你個女做演員㗎？喺咩戲見到佢？』冇喎原來。」

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