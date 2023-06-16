Kanye West食「女體盛」賀46歲大壽 荒淫派對畫面外流惹爭議
撰文：中天新聞網
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美國嘻哈天王Kanye West日前才過完46歲大壽，當時還舉辦派對，現場星光熠熠，但近日卻有派對現場畫面流出，其中2名女子全裸躺在餐桌上的「女體盛」引發各界議論。
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根據外媒報導，Kanye West上周四舉辦生日派對，當天還跟新任妻子畢安卡與9歲女兒一同步入派對會場，感情似乎非常融洽。但流出的派對畫面中，卻拍攝到日本文化中的「女體盛」，當中2名女子全裸躺在餐桌上，身上還放滿壽司，此舉遭批「物化、羞辱女性，在子女面前做了最壞示範」。
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而「女體盛」源自日本江戶時代就有的文化，意指把女性當作器皿，在身體上放滿生魚片和壽司，供饕客用筷子夾取食物享用，傳統訓練方式是在裸體上放置六顆雞蛋，靜躺4小時訓練毅力，才能獲得擔任「女體盛」的資格，至於壽司擺放也得注意女體與食物間的均衡與美觀，不論過多或過少都不適當。
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