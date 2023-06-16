香港小姐2023｜參選者呻參選似特種兵　樂小姐：我檢討咗

《香港小姐競選2023》今日（16/06）在無綫（TVB）電視城進行次輪面試，共50位參選者於廠內會見傳媒，但其中也有一位混血兒參賽者、左手紋了身的鄭泳君以及孫伊「被失蹤」。早前也有參賽者在網上投訴競選似特種兵軍訓，樂小姐受訪時對比也有回應。



傳媒拍照環節後，樂小姐和何小慧接受《香港01》訪問，她說：「佢入咗嚟㗎啦，哈哈，我都同仍分享咗：『下次如果你肚餓，想飲嘢都可以出聲，我哋有咁多同事喺度一定會幫你。我睇到你寫啲嘢我都檢討咗。』」她也表示，已叮囑同事多點留意，她說：「要問吓佢哋凍唔凍呀，要唔要飲熱水，肚唔肚餓之類。」

樂小姐又表示，可能因為參賽者已經換了泳衣，因為私隱問題才需要收走她們的手提電話。她說：「畀人玩手機，隔離嗰個影咗你又點呢。每人都有自己私隱㗎嘛。」樂小姐亦就十分體諒參賽者，因為有些人都要等待很久。她說：「佢哋換咗泳衣都真係凍㗎喎。我哋成日都會叫佢着返件褸先。」

樂小姐坦言睇過有關參賽者的言論，並表示明白。（葉志明攝）

樂小姐續說，因為她們還未算是「佳麗」，她們未有機會告訴她們怎樣，所以才有溝通上分歧。她說：「就算肚痛都要出聲，我哋都要畀個均等機會你，唔好要你捱到12點。港姐已經算快啦，我記得訓練班仲要捱到一點鐘出去打氣，真係好辛苦。不過下次我哋都會關顧吓佢哋。」

參選過「亞姐」的孫伊。（資料圖片）

有某部分參賽者於電視城外出現，但到了傳媒拍照時就「被消失」，記者問是否因為紋身問題。樂小姐就回答：「未到佢？」何小慧：「我唔知，我知你哋影咗相。」樂小姐回答會「見咗先」。何小慧：「我見到新聞，成隻手都係。」這時候樂小姐就十分完滑，說道：「睇吓靚唔靚先！？」記者又說：「紋咗公仔，卡通，五顏六色。」樂小姐又十分風趣，說道：「唔係唔係，我指個樣。或者佢靚就介紹佢入訓練班囉。」另一位「被消失」的孫伊是否因為參選過「亞姐」被foul？樂小姐又回答：「呢個唔清楚喎。」當記者再追問時，她又回答：「都係嗰句，睇吓靚唔靚先！」

被封為「翻版沈月」的鄴泳君「被消失」。（資料圖片）