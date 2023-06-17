香港小姐2023｜樂小姐指今屆參賽者質素平均 仲即場透露自己心水
撰文：胡凱欣
出版：更新：
昨日（16日）是TVB的《香港小姐競選》第二次面試日子，有不少女生在第一輪突破重圍進入第二輪面試。大約早上九時，一班女生已經準備就緒，帶定泳衣面試。經過一段時間的面試後，50位女生便率先與傳媒會面，一眾的女生都想盡辦法表現自己最好的一面。而50位女生見完傳媒後，助理總經理樂易玲（樂小姐）與何小慧便出來接受訪問。
樂小姐接受《香港01》訪問時被問到對於今屆參選的女生質素如何時，她表示都十分平均，而且她們的學歷也不錯，大家都有悉心打扮才來。她更表示今日只見了1/3的女生，還未見完全部人，所以不敢有過多的評語，至於被問到「心水」時，她就表示「唔講號碼」：「上次著褲今次著裙，上次妝濃今次就化返淡妝。」
根據樂小姐所給的「貼士」，就是Julianna 及王敏慈二人，王敏慈於上一輪面試時，五官精緻的她，妝化得比較濃，令她的面超級顯白，她接受了樂小姐的意見後，今次出現時已經比較淡妝，所以被樂小姐視為「心水」。
+38
香港小姐2023今年有那些準佳麗進行面試?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
有一位由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。