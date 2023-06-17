動漫女超可愛震撼打機界 成個迪麗熱巴咁難怪姜濤、保錡都追蹤！
撰文：林迅景
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日前有Play Station新game發布，除邀請了電玩打機版傳媒前往體驗外，一如以往地大會也出動了數位「動漫showgirls」供大家拍照。有記性的朋友應該都知道，PS showgirls的特點就是幾乎年年都更換，而且其中也有不少是網上有名的網紅，所以，每逢是新遊戲發布會，又或是大型展覽會，最終都會變成了一個小型粉絲見面會。
動漫showgirlsi之中就有一位叫Shirley（盧倩儀）引起大家注意，就連姜濤@MIRROR、Edan@MIRROR和保錡都有follow她的Instagram。據知她今年29歲並於2017年以模特兒身份出道，之後也陸逐參與了不少廣告拍攝，也參與過電影《催眠·裁決》和《我的筍盤男友》拍攝，也曾參與過馮允謙的MV《Freakin' Nightmare》拍攝。2018年至2019年間，原來她也曾在ViuTV節目《晚吹─Close噏》擔任過「啤酒妹」。
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