千億女友郭嘉文特訓今屆參選港姐佳麗　做瑜伽俯身露心口震撼眼球

2015年港姐季軍，現年30歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是2021年7月卻傳出兩人分手的消息。Karmen至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，甚少更新IG分享近況。近月她突然多了更新IG分享生活點滴，多是她與閨密吃喝玩樂的開心時光。日前她就post了與參選今屆港姐的佳麗譚詩雅一起做瑜伽的短片。



(右至左) 郭嘉文與鄺潔楹及林凱恩是好閨密。(ig圖片)

譚詩雅日前面試時向傳媒透露她任職社工，早前已裸辭，全力備戰參選今屆港姐，沒想到原來Karmen跟譚詩雅是好友，還特地約她一起做瑜伽進行特訓。

片中可見，Karmen幫譚詩雅拉筋，並留言為譚詩雅加油打氣，寫道：「夢想不會發光，發光的是追夢的自己，在你身上我看到了久違的勇氣，參選港姐沒有必贏的秘笈，平常心和不斷的努力是最強的武器，就讓心情放鬆，筋骨也鬆一鬆吧。有航道的人，再渺小也不會迷途，希望在舞台上看見你發光發亮。」令對方大為感動表示：「嗚啊想喊😭💗」。Karmen即回覆對方說：「要美美的笑啊。」盡顯大師姐風範。身穿貼身瑜伽衫褲的Karmen盡騷Fit爆身材，當她俯身時更露出大個胸口，即時性感度飊升，震撼網民視覺。

Karmen與今屆參選佳麗譚詩雅原來是好友。(郭嘉文ig)

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