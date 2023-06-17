香港小姐2023｜王敏慈被樂易玲視為心水　面試完約埋佳麗食車仔麵

《2023香港小姐競選》次輪面試於日前（16/06）舉行，在首輪面試中被視為大熱的Juliana、Michelle和「翻版范冰冰」王敏慈等也順利入圍，同時她們的IG也隨即被起底。王敏慈受訪時報稱21歲，於北京中央演藝學院修讀，樣靚身材正之餘還懂得多種樂器。此外，TVB高層樂易玲在被問到「有什麼心水」時就答「上次妝濃，今次淡」，明顯指的就是王敏慈。



王敏慈入選次輪面試。（資料圖片）

王敏慈於第一次面試。（資料圖片）

王敏慈的IG相當生活化，除了唯一一張不太性感的泳衣照之外，都是一些少女感的硬照和日常照，有時還會騷一騷長腿。參選翌日，她還更新了IG，原來是在次輪面試當晚去了旺角食車仔麵！食物相中還有另外兩碗車仔麵，好大可能是另外兩位參選者。不知道坐在她們對面的食客，面對住三位食車仔麵又有何感想呢？

王敏慈面試完約埋參選者一齊去旺角食車仔麵。（IG圖片）

王敏慈面試完約埋參選者一齊去旺角食車仔麵。（IG圖片）

坐對面個食客一定好開心。（IG圖片）

極具音樂天份。（IG圖片）

私生活照曬極好身材。（IG圖片）

香港小姐2023｜9個高質佳麗私照泳衣 金髮Juliana「禾稈冚珍珠