香港小姐2023｜王敏慈被樂易玲視為心水 面試完約埋佳麗食車仔麵
撰文：林迅景
出版：更新：
《2023香港小姐競選》次輪面試於日前（16/06）舉行，在首輪面試中被視為大熱的Juliana、Michelle和「翻版范冰冰」王敏慈等也順利入圍，同時她們的IG也隨即被起底。王敏慈受訪時報稱21歲，於北京中央演藝學院修讀，樣靚身材正之餘還懂得多種樂器。此外，TVB高層樂易玲在被問到「有什麼心水」時就答「上次妝濃，今次淡」，明顯指的就是王敏慈。
王敏慈的IG相當生活化，除了唯一一張不太性感的泳衣照之外，都是一些少女感的硬照和日常照，有時還會騷一騷長腿。參選翌日，她還更新了IG，原來是在次輪面試當晚去了旺角食車仔麵！食物相中還有另外兩碗車仔麵，好大可能是另外兩位參選者。不知道坐在她們對面的食客，面對住三位食車仔麵又有何感想呢？
香港小姐2023｜9個高質佳麗私照泳衣 金髮Juliana「禾稈冚珍珠
+7
香港小姐2023今年有那些準佳麗進行面試?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
有一位由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。