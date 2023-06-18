蔡天鳳案丨300萬葬禮曝光　疑似遺體化妝師已抵達現場

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈；明早大殮後靈柩送往大嶼山寶蓮禪寺火化，儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。

蔡天鳳今日在大圍寶福紀念館設靈。

蔡天鳳今日在大圍寶福紀念館設靈。（陳順禎攝）

據了解，家人於4月領回蔡天鳳的遺體後，託人將遺體修復，因此在相隔2個月才舉殯，預計喪禮花費約300萬港元。今早工人加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，由於蔡天鳳生前喜好粉紅色，故靈堂以粉紅色為主色調，車道用上粉紅紗帳作裝飾，期間見到疑似遺體化妝師出外打電話，而蔡天鳳的遺照亦已聳立靈堂。

中午12時許，陸續有人將花籃、花牌等送到寶福紀念館，門外放有大量花籃，當中包括蔡一智夫婦。警方亦派員到場指揮交通。

車道用上粉紅紗帳作裝飾，（陳順禎攝）

疑似遺體化妝師在現場打電話。（陳順禎攝）

蔡一智亦有送上花籃。（陳順禎攝）

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