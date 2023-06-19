香港小姐2023｜樂易玲表示重啟外景拍攝　傳越南是目標因有新鮮感

《香港小姐競選》多年來都有到外地拍攝外景的傳統，但近年因為疫情肆虐，被迫要留港取景，原本去年重啟外景的拍攝，最後卻因為當地疫情升溫而被迫取消，改到在愉景灣拍攝。今年的香港小姐又到招募的時間，新一屆的港姐據悉可以重啟外地拍攝工作，而樂易玲（樂小姐）亦堅決表示今年港姐會到海外拍攝。

樂易玲（樂小姐）亦堅決表示今年港姐會到海外拍攝。（葉志明攝）

據報道指今年港姐的海外拍攝地將會是越南，有指因為歷年多次到日、韓、台、泰等地拍攝，欠缺新鮮感，故今年的選址會在越南，而且日、韓、台、泰等地都有大量的遊客，所以特地選一個沒有去過及冷門的地方。越南有不少著名沙灘，而峴港的My Khe Beach被評為世界六大最美沙灘之一，加上該沙灘水清沙幼，非常適合泳裝拍攝。

峴港的My Khe Beach被評為世界六大最美沙灘之一，加上該沙灘水清沙幼，非常適合泳裝拍攝。(TripAdvisor)

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