香港小姐2023｜樂易玲表示重啟外景拍攝 傳越南是目標因有新鮮感
撰文：胡凱欣
出版：更新：
《香港小姐競選》多年來都有到外地拍攝外景的傳統，但近年因為疫情肆虐，被迫要留港取景，原本去年重啟外景的拍攝，最後卻因為當地疫情升溫而被迫取消，改到在愉景灣拍攝。今年的香港小姐又到招募的時間，新一屆的港姐據悉可以重啟外地拍攝工作，而樂易玲（樂小姐）亦堅決表示今年港姐會到海外拍攝。
據報道指今年港姐的海外拍攝地將會是越南，有指因為歷年多次到日、韓、台、泰等地拍攝，欠缺新鮮感，故今年的選址會在越南，而且日、韓、台、泰等地都有大量的遊客，所以特地選一個沒有去過及冷門的地方。越南有不少著名沙灘，而峴港的My Khe Beach被評為世界六大最美沙灘之一，加上該沙灘水清沙幼，非常適合泳裝拍攝。
點撃睇下今年有咩人選港姐：
+38
香港小姐2023今年有那些準佳麗進行面試?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
有一位由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。