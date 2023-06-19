黃子佼自揭性慾強1天自慰3次　10歲時直擊母親床戰小王：病態養成

【黃子佼／性騷擾】台灣網紅「和我一起．走在法國的365天」的Zofia今日（19）也在社群上分享多年前在車內被強吻的一段過往，透露對方是「演藝圈大前輩」，隨後黃子佼本人也發文承認道歉，並選擇玉石俱焚爆料小S、吳宗憲、胡瓜、具俊曄等圈內多位藝人。



黃子佼亦爆料自己一天自慰三次，還扯出媽媽跟小王在他旁邊上床的往事，讓他受到創傷，自揭黑歷史後黃子佼一度失聯，已被送醫，無生命危險。

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黃子佼談到自己「病態養成」的原因，也坦言一路上都在思考自己為何變成這樣。黃子佼說媽媽在他10歲時，有一個開計程車的男人帶著他和媽媽出去玩，媽媽和對方在他旁邊做那檔事：「在飯店（酒店）裡面，他們在我旁邊上床，可想而知對我來講有多麼震驚，後來她跟我爸爸離婚。」

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黃子佼說，小時候曾在爸爸房間搜到成人片，但小學時並沒有特別舉動：「國中（中學）時，心裡有點變態吧！我跟很多班上男同學有比較親密互動，我探索性，也一度想我是不是喜歡男生？」但他強調很喜歡女生，小時候還曾偷看老師裙底春光：「我哈日，設略A片文化，A片文化有蠻多變態的東西，然後我就開始試圖想學習變態的內容，不管是偷看女生，還是點點點。」

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進演藝圈後，黃子佼說有段時間沒心思，但看成人片是難免：「打手槍啊！什麼的，以前性慾很旺的時候，一天搞不好可以打三次，國中生嘛！性慾真的很旺盛。後來長大典有些機會，我也做一些很瞎的事情，現在覺得很瞎，但當時一定充滿快感，哇耶！但現在做道歉都來不及了。」在這波台灣Metoo事件中，黃子佼明白該來還是會來，誰也躲不掉。

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