唔少人睇完呢張相都讚王浩信皮膚好。

王浩信近年甚少談及老婆陳自瑤(YoYo)同女兒王靖喬(QQ),不過一年一度嘅父親節,點都要做少少嘢。

王浩信今日上載同QQ嘅合照,照片中,兩父女頭貼頭扮「瞓」,chill 得嚟又幾sweet。 其實兩父女呢個頭貼頭甫士,幾年前就已經出現過,唔少網民都留言大讚「sweet」; 而另一張照片,應該係QQ親手整嘅卡片,啤酒杯嘅造型,寫上「Happy Fathers Day 」,對於QQ呢份心意,王浩信就話「Recharged, back at work with joy and love(已充電,帶著歡欣