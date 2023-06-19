傳黃智雯將離開TVB　好姊妹胡定欣11字回應

胡定欣今日現身《2023 TVB年中節目巡禮》，她早前與陳豪、蕭正楠、張曦雯、郭柏妍、何廣沛等拍完《破毒強人》，她將會飾演一個貪錢的投資女王和毒后，不相信人，並與毒梟陳豪有錯綜複雜的關係。

胡定欣將在《破毒強人》飾演貪錢毒后，但沒有吸毒情節。（陳順禎攝）

定欣拍完《破毒強人》後暫時未開新劇，作出了很多新嘗試，年初挑戰滑雪，近日就學潛水，她坦言以前從來冇想像過自己會玩這兩種比較危險的運動，「所有嘅恐懼來自你嘅唔理解，同埋你未嘗試過，要嘗試過先會搵到個答案。你知道點做，攞到啲技巧，恐懼就會越來越少。」她更透露有意考初級潛水牌，上完山下完海，本身畏高的她，下一步或會試試克服跳傘，表示每跨過一個關口都好開心。

胡定欣不斷挑戰自己，近日克服了對潛水的恐懼，今日出席《2023 TVB年中節目巡禮》與視帝陳豪合照。（陳順禎攝）

近日定欣的好友黃智雯，亦挑戰了從未試過的舞台劇《薄伽梵歌》，定欣和其他姊妹都有去捧場，劇目對智雯來說是一大突破，大讚對方背到艱澀的對白，「頭一段有好長篇嘅人物內容要講畀觀眾聽，嗰啲內容難過我哋背嘅劇本十倍，因為唔係我哋日常生活聽開嘅故事，所以佢好犀利！」近日有傳智雯將離開無綫，定欣稱自己不清楚，不過就謂：「我哋一班好姊妹，一路以嚟大家都有自己鍾意做嘅嘢，大家都互相支持，無論佢做咩都好，有咩決定都好，都會支持。」