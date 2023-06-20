全晚造星5｜Tomy被出局觀眾睇到O嘴 　Hayson性格累事止步40強

上一集係Hayson有問題，今集係David有問題，蕾安B組被Fung莎A組大炒5燈都不意外吧。

《全晚造星5》昨晚（ 19日）完成第三回合比賽後，Fung莎B組Dai Bon同蕾安B組David 因為小組落敗而即時出局。對於David出局，唔少網民都同問「點解唔係Hayson？」事關喺呢兩集當中，作為小組隊長嘅Hayson性格問題完全暴露。

Hayson出局似乎成為觀眾最期待畫面之一。

之不過，Hayson未出局，原來只係時辰未到，事關喺完成第三回合所有自選同指定項目對決後，蕾安仲要foul多兩位成員，而Hayson嘅名字終於出現了，導師陳健安亦有解釋：「海選時，4位導師都好喜歡你，你係好坦白、好赤裸、好直率嘅人，走負面嘅話，會變成固執 ，喺呢種性格下，係會阻礙你發展」。而另一位就係 「表演上唔易被大家睇到」嘅James a.k.a.Energy。

Fung莎自斷手腳式foul人引起網民討論。

Fung莎 4個出局名額，第 1位係韋羅莎（Rosa）多次表示十分喜愛嘅Lubia，親自讀出Lubia嘅名字，完全感受到佢嘅心痛，Rosa解釋係「你安於企喺暗區，而唔係企喺聚光燈下」；第2位係被釗峰形容：「擔大旗，好有領導才能，點解揀佢係因為我知道你會好似哥哥咁嘅角色話俾人哋聽『其實我OK』--Tomy」。而第3、4位出局嘅都係大馬參賽者 Aaron Bosco同Adam Sang ，對於被出局，Adam似似乎唔多滿意，仲即時黑面，單獨接受訪問時仲話：「我覺得我係去到10強，但賽制係殘酷，我自己跟唔上，我想用返自己節奏去做嘢。」

Tomy一直對Fung莎有不少貢獻，最終止步40強。

對於Fung莎導師嘅「玩法」，唔少網民都睇到O嘴，並非常戥Tomy不值，事關佢一直為Fung莎隊付出不少，大讚佢作得編得又有大佬風範，如今出局，似乎一直只被當作是「工具人」；亦有網民認為Tomy本身已經有知名度，就算出局都唔會影響喺音樂上嘅發展。