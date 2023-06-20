隱門｜湯洛雯被批演女警好遴迍　馬國明：啲人鬧佢遴迍就係成功

馬國明、王敏奕（Venus）早前完成重頭劇《新聞女王》拍攝，今日兩人與譚俊彥、陳曉華、何依婷、何廣沛、馬貫東等現身《2023 TVB年中節目巡禮》，馬明指《新聞女王》煞科後，暫時可休息一下，能著手籌備與湯洛雯（靚湯）的婚禮，有影婚紗相以及出埠去外地結婚，但問到去何地結婚、會否在香港補辦婚禮等，馬明通通以「你要問佢（靚湯）喇。」來回應。

Venus和馬國明在《新聞女王》合作，煞科後馬明終於有時間籌備婚禮，而她和靚湯的婚禮安排，似乎由靚湯話晒事！（陳順禎攝）

早前有網民批評靚湯在《隱門》的演技差，做女警又笨拙，更人身攻擊她的身型，但馬明就力撐對方：「佢哋話佢見嗰個警察好遴迍（音：論盡），但佢嘅角色係咁㗎喎，所以我都唔係好明。（會唔會指教下佢演技？）唔使指教，我都同佢講，佢嘅角色係遴迍，你唔遴迍，又點突顯到展鵬好有型？有時你個角色係要有對比、襯托隔籬嗰個，其實佢都係做返角色要嘅嘢，所以我都叫佢唔使太理嗰啲評論。」

湯洛雯在《隱門》的演技受批評，指她肢體語言等都不像女警，令人出戲，她曾虛心接受負評說：「那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了。」

馬國明認為靚湯做到角色要求，因為她的角色就是遴迍、蠢蠢哋。（陳順禎攝）

問到馬明覺得靚湯演技如何，他覺得OK，是正常發揮，當然說不上好精彩，因為她的演戲經驗始終較自己和其他前輩淺，但馬明覺得她已做到角色需要，亦不怕靚湯不開心，「佢角色就係遴迍同蠢蠢哋，啲人就係鬧佢遴迍，咁佢係成功！（都有人係批評佢演技。）啲人唔鍾意個角色咪會咁講囉，其實好簡單，大家唔需要太複雜化。觀眾嘅評價係，佢鍾意呢個角色就覺得你做得好，如果個角色唔討好，佢就會覺得你唔好，好簡單，唔需要深究。」

馬明話靚湯冇因為演技和角色被批評而唔開心，所以唔使氹。（陳順禎攝）

Venus除了這套劇，亦會擔正講述精神病人的《旁觀者》，她的角色是「高敏症狀」患者，見預告片都頗為血腥、恐怖，她就說劇集主要講人性，「劇裡面每一個人都有唔同嘅精神問題，喺社會受到一啲壓迫，旁觀者嘅意思就係我哋點樣去做選擇，見到人有事，我哋會伸出援手定係冷眼旁觀？」

王敏奕一直想出歌，稍後終於有機會，她指暫時未錄音，但很期待為大家獻聲。（陳順禎攝）

此外，Venus兩、三年前簽約星夢娛樂，時任行政總裁何哲圖曾答應為她出歌，不過後來她卻劇接劇，一直冇錄過歌，據知她稍後將有機會唱劇集插曲，她透露確實有安排，而自己本身亦有學唱歌，並謂：「簽咗（星夢）就係希望可以出歌，但係有時做Artist真係好被動，有好嘅角色就會去演戲，不論電視劇又好、電影又好，總之我有啱嘅角色就會演，有好嘅歌就會唱。」