雯雯鬧爆張致恆食軟飯賴死唔走　全家三餐僅食呢樣每月開支呢個數

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，不過兩人至今依然維持婚姻關係。他們一家人早前搬了新屋迎來了新生活，雯雯繼續做好她的母親角色，同時在網上發展自己的事業努力賺錢養家。

雯雯一個養全家。(雯雯IG)

昨日雯雯跟網民玩「你問我答」，有網民問她：「搬咗屋慣唔慣？生活上有冇改善少少？」她表示：「有地方住，已經好滿足，生活上冇改變過。」有網民問道：「你提及過佢哋有時返學嘅車錢都冇，全家三餐都係撈麵嗎？夠飽咩？」雯雯指：「其實有得食已經足夠。」

有人表示曾經在商場見到她與老公有講有笑，問兩人的關係有沒有好轉？雯雯表示：「24小時都要對住，冇可能每一分鐘都嘈！趕又趕唔走，賴死喺度，又一毫子都冇，又懶！如果你有辦法可以令佢離開嘅MSG（訊息）我。關係呢世都唔會好」，再次公開鬧爆Steven。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

有網民又問雯雯：「你最想需要什麼？」她坦言：「世界好現實，目前一定係金錢。」至於可會嘗試直播帶貨或轉做KOL，雯雯說：「有人願意搵我，只要有錢我咩都會試。」她又表示現在急需2至3萬元，並透露每月要3萬元才夠一家的生活開支。

雯雯一家每月開支要3萬。(IG截圖)

以下是雯雯與網民的對話節錄：

問：張生有冇生性左？

答：人嘅本性好難改變

問：你老公有比錢你嗎？定問返你拎？

答：😊

問：如果靜靜地襯佢出差/返工做野一野搬走，靜靜分居2年離婚得唔得？

答：間屋我租，點解我要走。

問：間屋你租 點解要比佢住？

答：你可以梨帶佢走？

問：點解佢要死都跟住你？

答：你問佢

問：張生有冇抽時間陪你地嘅呢？

答：存在，就需要幫手

問：佢呢家係咪都係一蚊都無比你？

答：😊

問：冇可能佢同你地一齊住，但一蚊都冇俾ga wor. 佢有收入架嘛

答：一個人要廢，冇野冇可能

問：即係你屋企依家住咗條蛀米蟲

答：😊



點撃睇下雯雯回覆咗網民啲咩：

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