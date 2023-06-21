何超蓮性感現身平民小店掃街勁貼地　親揭食極唔肥之謎獲讚夠真誠

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮婚後繼續活躍於社交平台，成為人妻亦不忘拍片跟大家分享生活點滴。一向自封「吃貨蓮蓮」的她，好喜歡介紹美食，昨日（20日）她就post了一段她到西灣河著名美食熱點太安樓「掃街」的短片，向網民介紹多款香港地道美食。



何超蓮自封「吃貨蓮蓮」。（Instagram/@laurinda_ho）

片中超蓮一身黑色便服打扮低調現身太安樓，不過低胸加短裙露美腿仍十分搶眼。她寫道：「回香港吃小吃啦～來本地人愛吃的太安樓掃街🧐 通常來這種小吃街就有個很實用的技巧，看到哪一家在排隊，就跟著排應該就不會出錯啦😋 特別推薦你們試試這里的牛雜✨不僅湯底好，煮的也很爛，每樣食材都很入味，一定要搭配那個甜醬！吼吼吃！！！」她還公開了自己吃不胖的秘訣，邊吃邊說：「我怎樣吃都不胖，因為只吃一點點，分着吃。」

何超蓮自封「吃貨蓮蓮」。（微博@何超蓮Laurinda）

她又教大家一招「掃街」攻略：「我覺得掃街的話，就是買一個最小份的，不然你後面的吃不了，千萬不要貪心，每一家都點最小份就對了。」 當日超蓮和同行友人先後吃了牛雜、海南雞飯、芝士雞蛋仔、章魚燒以及鍋貼，她不時站在路邊企着吃，獲網民大讚她真實又貼地。超蓮「掃街」期間有粉絲上前要求合照，她都來者不拒，表現友善親民。

何超蓮與友人一起「掃街」(影片截圖)

超蓮這條片獲超過1.3萬點讚，網民紛紛留言讚她說：「最接地氣的名媛」、「賭王女居然掃街」、「原來千金也跟我們普通人一樣喜歡吃街邊美食」、「真正有錢的富二代，真的太低調了」、「真好，終於有一個不是說怎麼吃都吃不胖的了，直接說只吃一點點，主打就是一個真誠」。

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