好睡好起最後兩集丨方東昇甘做白老鼠　蔡一傑試過夢境中作歌

方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，本周四（22日）及周五（23日）播出最後兩集。明晚（22日）的主題是「夢境成真」，三位主持邀來不同界別人士分享有趣夢境，又探討如何在半夢半醒間找到靈感。相傳發明家愛迪生需要靈感時，會閉起雙眼手持匙羮或小球，當進入睡夢，手上東西會跌落地，發出聲響，刺激自己小宇宙「大爆發」；為了向發明大師取經，方東昇再做白老鼠，靠一隻湯匙及餅乾罐實測「睡夢靈感提煉大法」。

今集主題係「夢境成真」。

余啟程從事發夢研究工作已長達二十多年，佢仲話呢條研究路好孤獨。

節目還邀來歌手蔡一傑分享神奇的「瞓覺作曲」經歷：「（試過）瞓覺瞓到一半，突然melody喺我腦海入面浮現出嚟，直情喺夢境入面作咗首歌。跟住喺朦朧之間，以前我記得我個（床頭）櫃有一部錄音機，我會哼咗melody去個錄音機度。」

對於創作人而言，夢境成真求之不得，但對於「發夢期夢遊」患者，把夢境帶到現實可能傷害自己甚至枕邊人。透過中大醫學院提供的片段，觀眾直擊患者無定向出拳及踢腿，甚至整個人彈起。中大精神科學系系主任榮潤國指出，「發夢期夢遊」以長者為主，類似行為更可能是「腦退化前期徵狀」。另外，攝製隊又走訪樹仁大學的神經心理學實驗室，見證大學研究人員如何為了記錄夢的內容，多次打斷「睡夢實驗」參加者的睡眠。

蔡一傑現身分享「瞓覺作曲」親身經歷。