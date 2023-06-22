狗仔葛斯齊再爆已婚男偶像性騷擾　把酒店女員工「脫到只剩內褲」

演藝圈性騷爆不完，知名狗仔葛斯齊也出面爆料說「一位偶像級男星」曾經借酒裝瘋，對酒店人員伸魔爪，把她衣服脫到剩一件內褲，竟只是因為「她長得特別漂亮」，葛斯齊斯還說「圈內的人都知道他是誰」。



葛斯齊20日在節目中爆料說，演藝圈中一名已婚還有小孩的偶像級男星，某次住酒店時，晚上找了朋友與酒店工作人員一起喝酒。

僅因「對方長得特別的漂亮」，結果竟然借酒裝瘋，把酒店人員的衣服脫到只剩下一件內褲，因為女方強烈拒絕才逃離魔爪。

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葛斯齊也透露，因為這名酒店工作人員就是他的朋友，因為近日「MeToo事件」讓她決定說出這件事。

而這位偶像級男星的身分，葛斯齊也給出線索「近期上過新聞媒體」、「酒後有過不良例子」，最後就是「圈內人都知道他是誰」。

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