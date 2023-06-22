狗仔葛斯齊再爆已婚男偶像性騷擾 把酒店女員工「脫到只剩內褲」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
演藝圈性騷爆不完，知名狗仔葛斯齊也出面爆料說「一位偶像級男星」曾經借酒裝瘋，對酒店人員伸魔爪，把她衣服脫到剩一件內褲，竟只是因為「她長得特別漂亮」，葛斯齊斯還說「圈內的人都知道他是誰」。
葛斯齊20日在節目中爆料說，演藝圈中一名已婚還有小孩的偶像級男星，某次住酒店時，晚上找了朋友與酒店工作人員一起喝酒。
僅因「對方長得特別的漂亮」，結果竟然借酒裝瘋，把酒店人員的衣服脫到只剩下一件內褲，因為女方強烈拒絕才逃離魔爪。
【延伸閱讀】｢直接伸手進內褲｣ 網紅稱遭性侵後求助N男星 竟再被他揉胸摸腿（點圖了解更多）：
+27
葛斯齊也透露，因為這名酒店工作人員就是他的朋友，因為近日「MeToo事件」讓她決定說出這件事。
而這位偶像級男星的身分，葛斯齊也給出線索「近期上過新聞媒體」、「酒後有過不良例子」，最後就是「圈內人都知道他是誰」。
【相關文章】「你胸部好像豆腐」 啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸（點擊放大瀏覽）：
+18
NONO殘廁強暴少女「受害者近20人」小紅老師揭3特徵：下面非常大炎亞綸硬闖耀樂記招「臉上竟帶妝」專家拆解公關技倆：非真心道歉指篤肛門要求｢乳溝夾朱古力｣ 許傑輝涉多宗性騷擾 退娛樂圈謝罪炎亞綸突於記者會向耀樂道歉 危機處理專家：像在踩場觀感反而差炎亞綸涉性侵16歲網紅耀樂 偷拍完整肛交過程 事後以黑道恐嚇他
延伸閱讀：
「人設」2字沒那麼簡單！吳淡如傳訊關心黃子佼…嘆：好好的活著
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】