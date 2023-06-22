台灣#MeToo｜劉德華新戲拍檔瘦子被控曾性侵　S小姐:有十人在現場

台灣「#MeToo」風暴連環爆，繼黃子佼、炎亞綸、NONO等相繼捲入風波後，台灣嘻哈饒舌天團「頑童MJ116」成員「瘦子」日前亦被爆曾性侵，一名酒店女職員S小姐在台灣資深傳媒人葛斯齊及律師陪同下發聲，她自稱17年前在酒店上班期間，突然被瘦子強行拉入房間性侵：「在我18歲的時候我在上班，我在酒店瘦子就把我拉到包廂去，他二話不說什麼都沒有講，就直接把我拉到他身上對我性侵。」



台灣嘻哈饒舌天團「頑童MJ116」成員「瘦子」被爆曾性侵。（微博@瘦子）

S小姐表示自己認得瘦子，事件發生在17年前，她更指現場不只有瘦子一人：「現場大概……約10個，他還問……就是結束之後，他還問旁邊的人你要不要。（妳確定那個人是瘦子嗎？）我確定。」對於被指控性侵，瘦子在社交平台發文表示：「我們要提告了。」而其所屬公司亦發聲明強調瘦子沒有做過這樣的事，並表示將針對不實爆料者與開直播記者提告誹謗：「如果S小姐有證據，那就請去提告。用證據說話，不要爆料形式。」今日（22日）將發律師信。

瘦子在社交平台發文表示：「我們要提告了。」（IG截圖）

其所屬公司亦發聲明強調瘦子沒有做過這樣的事。（微博@本色秘密基地）

事件爆出後，掀起網民熱議，當中有人質疑17年前瘦子不過18歲，而「頑童MJ116」是在19年前才組團，當時根本未正式走紅，亦沒有名氣，加上S小姐亦未能提供明確證據，真實性存疑。現年35歲的瘦子因參加內地綜藝節目《中國說唱巔峰對決2023》而為內地觀眾熟識，他有份主演的電影《速命道》即將在6月29日於香港上映，片中天王劉德華和影后林嘉欣都有特別演出，而瘦子在戲中與劉德華有不少對手戲。

瘦子在戲中與劉德華有不少對手戲。（IG@movie_redline）