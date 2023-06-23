全民造星5｜20強個人戰超殘酷　希晉大爆發力壓Owen出線

《全民造星5》今晚播出第30集，20強昨晚在一片爭議聲中誕生。而經過一輪熱血團體戰後，「蕾安多芬」以及「Fung莎星辰」正式完成歷史任務。20強選手進行抽籤後，更殘酷的１VS１個人戰亦正式展開。



希晉比賽前曾失聲要針灸

20強評判由陳詠謙、泳兒、王君馨、馮穎琪和大家最讚賞的Edward Chan擔任 。一開始20位參賽者先來一段自白，而首戰由曾同屬「蕾安多芬」的希晉大戰Owen 。希晉因缺乏自信而博命練歌導致比賽前失聲要針灸 ，到比賽時以《Dear Myself親愛的自己》作賽。獲５位評判一致大讚，馮穎琪更讚他聲底好兼具爆炸性，表現可謂令人眼前一亮實力大爆發。

希晉表演好盡力。

Ｏwen出局王君馨即場落淚

而Ｏwen則講到自己初頭不太適應香港生活，一度想放棄比賽 ，好在現在已認識一斑好友，十分享受這星比賽。Ｏwen表演唱跳《Ｗonderland》 ，陳蕾邊聽邊讚他唱live跟像錄音般非常穩定。可惜５位評判似乎不太欣賞，結果以２：３落敗出局，令一直十分欣賞他的王君馨即場落淚。

Owen喊住講唔想對希晉。

Owen的演出未如理想。

第二回合則由阿生跟人氣王王鋒對決。阿生表示自己在造星２落敗後，曾十分迷失，甚至一度想穩定地改打政府工放棄理想。如今終於進軍２０強，雖然一直未獲太大關注，但他覺得即使配角也有值得欣賞地方，所以阿生選擇表演《做我的羅賓》又跳又唱。可惜５位評判似乎都不太欣賞演出，陳詠謙更稱對表演未有留低太深刻印象，阿生對住王鋒似乎不太樂觀。