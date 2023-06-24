國泰客機事故｜李施嬅拍片直擊驚險時刻：個個都好驚大嗌又好混亂

今日 (24/6) 凌晨，一架國泰航空CX880客機在香港國際機場準備起飛時，其間一個尾轆發生故障，需即時停止起飛並進行緊急疏散。李施嬅亦是機上乖客之一，她經歷了事發時驚險的一刻，拍片放上社交網直擊及講述有關情況，同時向大家報平安。她寫道：「今晚班飛機✈️ 感恩大家都平安。🙏🏻平安回家了。」

李施嬅。(ig圖片)

該班發生事故的國泰客機原定由香港飛往美國洛杉磯，但機組人員在飛機準備起飛時偵察到技術故障，即時停止起飛，機師把飛機駕駛回登機閘口，並把逃生滑梯打開，讓機上的乘客由6個艙門逃生滑梯緊急疏散，據悉，有十多名乘客沿逃生梯瀡落地面時受輕傷送院，施嬅則平安逃離飛機返家。從她的片中可見，飛機的逃生滑梯已打開，消防車和救護車亦已經到場，機上乘客離開飛機時都很有秩序，大家雖然都好驚慌，卻未有爭先恐後逃生。機上一班乘客都在機場等候安排，有醫護人員為傷者處理傷口。

李施嬅直擊事發經過。(影片截圖)

施嬅在片中表示：「我平安返到屋企喇，報個平安先。今晚係好驚險嘅，因為我係第一次喺個跑道飛機好高速嘅時候無端端踩brake（煞車器）停，咁啲嘢冧晒啦，個個都好驚啦。跟住空姐同Captain (機長) 話要evacuate (疏散/ 撤離) 時，大家都好緊張，大嗌呀，又好混亂呀，令到我成個人都震晒，其實都好驚呀嗰一刻。」

施嬅拍片直擊。(影片截圖)

她續說：「咁跟住嗰啲瀡滑梯又即刻彈出嚟呀，我哋要瀡落嚟，好多人就損晒呀。好感恩就係Captain喺我哋準備起飛前嗰刻發現問題，然後即刻踩brake煞停 ，咁樣就無起飛到。因為如果起飛咗可能仲麻煩，所以真係非常之感恩。」她表示幸好大家都有驚無險，平安無事度過了，又謂辛苦了所有工作人員和機組人員。