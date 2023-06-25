黃心妙曬紙咁薄身材目測條腰22吋　老公視角高抄驚現「不倒胸」

黃心穎自「安心事件」後神穩4年，期間獲家人和男友泥鯭支持，今年初宣布復出樂壇。黃家四姊妹來自中醫世家，心穎在家中排行最細，上有三個家姐黃心美、黃心妙和黃心慧，個個都擁有明星面孔。二家姐黃心妙雖然不是圈中人，但近年行徑高調出位，不時在社交平台大曬闊太富貴生活，踏入炎夏，更幾乎每周都有泳裝登場，大騷火辣辣身材。

黃家四姊妹個個都擁有明星面孔。（IG@shelbywong）

黃心穎與家姐心妙感情要好。（IG@shelbywong）

昨日（24日）黃心妙又在IG上載新一張泳衣相，穿上粉紅色三式，十字形面向天浮在水中，由老公高角度拍攝，盡現「不倒胸」身材，非常吸睛。黃心妙寫著：「謝謝我的私人攝影師，@luciano.lcg 💙總是拿最好的，有時是我最醜陋的🤣🤣#老公視角 #老公棒棒的 #我的專屬攝影師」，不少網民睇到心心眼，留言：「嘩…!!! 勁呀 ！👙😘🥰😍又要流鼻血！🤩」、「殺死人咩🔥」、「你老公好勁」。而心妙在5日前分享大地色的泳裝照，對鏡烏低身自拍，自信地展現目測只有22吋的「黃鋒腰」，但全身零贅肉，好似紙咁薄。

黃心妙呢張高角度拍攝泳照，係由老公操刀。（IG@shelbywong）

同囝囝一齊游水。（IG@shelbywong）

黃心妙早前穿上黑白色泳裝照賀40歲生日，心口開大窿的設計獲網民關注，令她受寵若驚，在IG限時動態出po，並上載了34歲時身穿同一件泳衣的照片，自知「中年」是她的賣點，留言反問：「2017年我34歲穿這件泳衣沒人說，現在40歲卻得到關注，所以重點不在泳衣，重點在於我40歲呀」還加了一句「好現實」，事實上黃心妙現在身形比6年前更弗，難怪瘋狂出Po曬好身材！

34歲時嘅黃心妙仲有啲肉地。（IG@shelbywong）

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