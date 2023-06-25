香港小姐2023實況曝光　曾志偉爆面試唔睇樣好公道：拆開晒嚟畀分

《香港小姐競選2023》成為近期網民討論話題，入圍面試的26位參選者，王敏慈、Juliana、莊子璇、Michelle和Lea等也成為了焦點。據聞今年大會會搞搞新意思，為了讓觀眾有新鮮感，更會以真人騷方式舉辦《香港小姐競選》。



曾志偉講好多港姐選舉細節。（YouTube截圖）

曾志偉日前接受TVB新聞台訪問時就大爆選舉細節。他說：「今年係51，踏入第二個新紀元，想嘗試向前行，用AI、ChatGPT一啲唔同嘅技術一齊融合，所以嚟面試，裡面Q&A嘅問題好多都會用到AI。」他又表示，今次還問了AI「你覺得美用咩嚟睇？」曾志偉說：「佢（AI）就話眼、口、鎖骨、身材比例。我哋就攞返呢啲嚟畀評審一齊去畀分。」

入圍佳麗穿晒運動服俾評審畀分。（YouTube截圖）

入圍佳麗穿晒運動服俾評審畀分。（YouTube截圖）

入圍佳麗穿晒運動服俾評審畀分。（YouTube截圖）

入圍佳麗穿晒運動服俾評審畀分。（YouTube截圖）

因應這個「標準」，曾志偉還十分自豪地表示評審環節「好公道」。他說：「嘥時間咗，但係我覺得好公道，因為你係睇唔到個樣，亦都唔知佢號碼，係完全拆開晒五官嚟畀分。呢就新嘗試，睇吓大家意見係點啦。」

入圍佳麗換便服一未排開。（YouTube截圖）

講到今年佳麗的質素，曾志偉就表示平均質素相當高，他還說：「今年好大機會爆冷，而家都唔肯定邊一個得，因為問隔籬左右個個都唔同。」即是說今年選舉，評審將會按佳麗五官每個部位去評分，認真特別！

今屆客席評審。（YouTube截圖）

何沛珈都有份畀分。（YouTube截圖）

仲有馬詩慧。（YouTube截圖）

香港小姐2023｜Juliana王敏慈率先入選 五強面試時有一共同特質

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