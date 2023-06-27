蔡卓妍Staycation賣醉瞓浴缸　鏡中罅疑洩蜜反射富三代男友身影

現年40歲的阿Sa（蔡卓妍）與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）拍拖5年多，曾一度傳出分手，但實際上兩人感情穩定，今年3月在活動上被催婚，阿Sa淡淡定說：「得㗎啦，有分數，現在都好開心。（會否想雙喜臨門？）盡力而為，可以諗諗。」

阿Sa最近放咗個超長假期。（ig@choisaaaa）

阿Sa近日瘋狂去旅行：

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正在放悠長假期的阿Sa，早前先後與已離婚的父母，分別遊泰國及瑞士，近日返到香港又即入住酒店staycation，盡情享樂。阿Sa前日（25日）在IG分享「浴照」，事先張揚與「閨蜜們」歡聚，但假的真不了，阿Sa卻被鏡中倒影「出賣」，反射見到一男子身影，疑似與男友石恆聰享受二人世界。

終於同阿Sa獨自享受假度，佢話自己冇醉喎，Yeah！（ig@choisaaaa）

相片中，阿Sa穿上白色酒店浴袍躺在沒有水的浴缸中，臉紅紅個樣high到爆，高舉兩隻手指留言聲稱「我無醉」，寫著：「我與我的閨蜜（密）們在Rosewood度過了一段美好的時光🥰謝謝你❤️#我無醉 #真係無 #講堅 #豉油王炒麵 👍🏻 #焗豬扒飯 👍🏻」由於相片是wide shot（廣角鏡頭），所以一定不會是自拍，而浴室內有多面鏡子，有醒目網民溫馨提示：「注意玻璃 別又撞一包」！細心一看，果然發現其中一面鏡的罅縫中的倒影，見到一個穿上白色T恤，擁有寬闊肩膀和粗壯臂彎的男子身影幫忙影相，相信是阿Sa與男友石恆聰一齊去Staycation，與阿Sa口中所講的「閨密們」似乎有點出入。

石恆聰曾喺機場現身，又真係好鍾意着白T恤，身形同鏡中人好相似。（視覺中國）

蔡卓妍在感情路上遇過好多波折，最轟動可說是2010年被爆出早與2006年已與鄭中基結婚，在記者會上同時宣布結婚及離婚消息，震撼不少人。2010年，阿Sa與陳偉霆承認發展姊弟戀，但當時被指女尊男卑，拍拖五年分手。至2017年，阿Sa被爆與家族經營麻將館生意的富三代石恆聰拍拖，阿Sa經常北上工作，與男友常常分隔兩地，幸Long D毫無影響感情，開心各自有私人空間，「大家一齊5年，要有私人空間，佢都要工作、睇世界盃，我斷斷續續返來（香港，佢識我時都知我工作嘅模式係咁樣。」所以彼此都很珍惜相見的時間。

2018年12月，阿Sa與石恆聰結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

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