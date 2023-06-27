「繪麗奈」素海霖壯陽藥廣告足本版曝光　TVB刪減泳裝鏡頭感失望

首位港產女優「繪麗奈」素海霖（Erena）近日得到廣告商的青睞，獲邀請擔任男士保健產品「極樂雄丹」的代言人，素海霖更在片中有性感的出浴鏡頭，非常吸睛。可惜有指廣告片疑因尺度問題，未能於TVB播出足本版，更被電檢處要求刪走所有性感鏡頭，浪費素海霖和團隊的一番心血！



好好睇！

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對此，素海霖決定自己在IG Post出分半鐘的廣告足本版片段，為期待已久的粉絲止止渴！影片中，穿上睡衣的素海霖一下子就換上白色比堅尼，更邊沖涼邊講道：「吖！嚟多次！」、「我頂唔住啦！」、「好爽呀！」和「我唔得喇！」等AV中的經典對白。對於，如此精彩的廣告片遭到刪減，素海霖回應《香港01》指：「會失望呀，雖然個台冇乜人睇啫，但因為原本真係以為至少有一幕（着泳衣）係可以播喺電視。的確有點浪費，因為大家嘅構思都係最珍貴，而且製作團隊係咁短時間內去完成到呢個作品係一個創舉，但不能全部呈現比觀眾，係有點失落。（嚟緊再拍廣告會唔會再保守啲？）都係睇返廣告商， 但如果泳衣環節電視都出唔到，將來可能真係需要保守啲都唔定，或者今次係欠缺一些運氣。」

有不少經典對白！（截圖）

令人難忘！（截圖）

點撃下圖睇足本版片段：

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至於問道會否覺得香港思想落後時，她指：「要睇吓相比起邊個國家去判斷。 不過正正因為香港咁樣，我先有機會成為一個有影響力嘅女性。謝謝香港。」至於工作計劃，她透露：「都係裝備好自己 ， 一有啲咩新發展一定會立刻通知大家。」

誠意十足！（截圖）

至於拍攝該廣告的著名資深廣告電視節目導演阿麒對於電檢處的結果都表示無奈：「非常失望，從事廣告同電視製作都好一段日子。覺得香港嘅廣告條例非常落後，明明《一舞傾城》嘅情節同內容比我哋更大膽，但係我哋竟然唔可以喺電視出街。我諗香港嘅觀眾真係要反思吓呢個問題。」他更透露素海霖非常專業：「第一次同繪麗奈合作。由開會嗰刻已經覺得佢非常專業，所有嘢都會積極參與同有商量 ，合作過程相當順利。但最難夾嘅係佢嘅時間，因為佢要日本香港兩邊走。但最令我覺得開心嘅係，合作完成之後。佢會send message鼓勵團隊同我哋打氣，話日本公司睇完都好鍾意。」

導演阿麒激讚素海霖專業！