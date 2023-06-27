百億闊太李美慧細仔似足迷你版老公　一BB用品意外揭貼地慳家本色

曾有無綫「御用宮女」之稱，現年36歲的前港姐李美慧（Vivi），於2018年7月與年長25歲的富商曾文豪結婚，成為百億豪門少奶，當時Vivi已懷有老公的BB，屬雙喜臨門。Vivi於同年10月順利「卸貨」誕下千金，組成了幸福三口之家。今年6月，李美慧再次公布喜訊，於社交網貼出一家四口的合照，宣布為老公追仔成功，順利誕下一子，湊成了一個「好」字，為曾家開枝散葉。

李美慧一家四口。(ig圖片)

仍在坐月中的Vivi昨日就出post分享她的坐月生活，留言寫道：「每天就是坐月泵奶，坐月泵奶，好想出街⋯⋯其實係咪一定要跟隨傳統？不可以吹風，不可以沖涼洗頭呢？大家一齊探討下」Vivi貼出了她與囡囡和仔仔的合照，仔仔的獨照，以及奶樽相。她的仔仔比大半個月前初出世時明顯長大了些，長得極似爸爸，儼如Vivi老公的迷你版。不少網民都指她仔仔堅似爸爸。

李美慧為老公成功追仔。(ig圖片)

網民都有跟Vivi分享她們坐月的經驗，有網民表示：「我有洗頭沖涼」Vivi便問對方：「👏🏻你之後有沒有頭痛等問題？有沒有坐月？定係一個月內已經去街？」對方亦有一一回覆Vivi。有網民又表示：「西醫冇說要😂」Vivi即附和對方說：「我西醫都係咁話。」另外，Vivi的仔仔奶樽相亦意外地揭露了她貼地慳家的一面，相中可見該奶樽是日本品牌，深受很多媽媽的歡迎，一個價錢由港幣70多元至100多元不等，價格貼地親民。

Vivi不只用一個牌子的奶樽。(ig圖片)

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