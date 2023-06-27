雯雯鬧爆張致恆無貢獻兼無錢扮有錢　爆他在家只會做呢三件事...

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，不過兩人至今依然維持婚姻關係。

雯雯一個養全家。(雯雯IG)

今天雯雯又在社交平台大罵Steven，指他無錢扮有錢，對屋企完全無貢獻，孩子肚餓也不會餵食：「冇錢要喺度扮有錢，不停同我講，轉頭俾錢買野比個仔食，個仔起身都已經成三個鐘，都仲要話過緊數，冇咪出聲又唔係第一次，完全唔會顧及小朋友會肚餓。」她續罵：「冇錢要喺度扮有錢，不停同我講，轉頭俾錢買野比個仔食，個仔起身都已經成三個鐘，都仲要話過緊數，冇咪出聲又唔係第一次，完全唔會顧及小朋友會肚餓。」

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

隔着熒幕都感受到雯雯陣怒火：「日日對住你冇病都變有病，我係預咗自己照顧成個屋企，但我冇預計過，我要照顧你，日日可以若無其事咁攤喺度，有飯就食有時就屙有覺就瞓，如果你係有貢獻都無所謂，當養一個工人，但可惜叫你做嘢，都係同我講，你係人哋要休息你要瞓覺。」

Steven生性啦。（IG：@ugly__mama）