被爆曾做黑人陳建州「炮友」黑澀會Apple黃暐婷4字嬲爆回應

撰文：TVBS新聞網
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大牙（周宜霈）27日勇敢發聲指控11年前慘遭黑人（陳建州）撲倒在床上企圖硬上性侵，儘管黑人發聲反控是抹黑栽贓，消息仍震撼中港台，連帶讓黑澀會美眉昔日過往引發討論。而同為黑澀會美眉的Apple（黃暐婷）竟遭網友影射是黑人的「X友」，對此她憤怒發聲了。

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大牙昨在臉書發文指控2012年7月和陳建州到香港出差錄節目時，對方深夜強行進入她飯店房間，將她撲倒在床上企圖硬上，所幸最終沒有得逞。對此，同為黑澀會美眉的Apple昨透過經紀人表示：「我和大牙都是在還很年輕的時候認識並一起工作，對於這次事件，很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道，只是不是當事者我也不便多說什麼，看著文字很心疼….願意把這些深藏在心裡的秘密講出來，真的需要很大的勇氣。」

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但有網友卻在網上以夢境暗指，稱「我夢到很真實的夢，（蘋果圖案）跟黑人曾是X友」。對此，據《三立新聞網》報導，Apple經紀人否認，駁斥網友影射稱「亂講一通。」

事實上，Apple昨也提及自己在成長路上也遇到過很無助、很不愉快的經驗，但當時的她也無法做些什麼，只能當成秘密藏在心裡：「我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話…我知道家人是最無辜的，我也不想和這個人的名字綁在一起！希望大家不要多加猜測詢問，謝謝大家的關心。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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