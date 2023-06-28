霍啟剛被內地「標題黨」瘋傳昏迷入ICU　親自闢謠：我唔係病危

TVB節目《好睡好起》早前追訪立法會議員霍啟剛，他在節目中指自己每日瞓7小時，但中途就會扎醒，又會受鼻鼾問題困擾。而霍啟剛經港大睡眠實驗室測試後，證實患有中等程度的睡眠窒息症，醫生建議使用呼吸機睡眠。不過近日內地突然瘋傳霍啟剛病情惡化，昏迷入ICU，更要接受腦部手術，而老婆郭晶晶就帶同仔女日夜守候，消息令人震驚！



霍啟剛經港大睡眠實驗室測試後，證實患有中等程度的睡眠窒息症。（YouTube影片截圖）

內地突然瘋傳霍啟剛病情惡化，昏迷入ICU，更要接受腦部手術。（網上截圖）

對此，霍啟剛昨日（27日）就在IG「報平安」：「呢兩日突然大量內地朋友搵我叫我小心身體，甚至好凝重話有啲咩幫手隨時出聲，我都滿頭問號。睇一睇內地網上新聞，當堂嚇一跳，然後得啖笑，原來早前拍攝《好睡好起》節目被標題黨傳到好誇張。大家真係唔使擔心，我好健康呀！希望大家都要注意自己身體，同時可以多啲關注我嘅社交平台，就會更清楚我嘅動向㗎啦。祝大家身體健康！#我依然係龍精虎猛 #多謝大家關心 #世界滿滿的是愛 #我唔係病危 #大家要關注睡眠質素。」

霍啟剛行程緊密。

其實霍啟剛連日來雖然馬不停蹄出席各項活動，但仍Keep住在社交平台分享近況，相中所見，他面色紅潤，精神奕奕，相信身體狀況完全沒有問題，十分健康！