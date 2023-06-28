周秀娜獲LV邀請出席高級珠寶發佈會　希臘初體驗印象難忘

周秀娜 (Chrissie) 日前遠赴希臘雅典出席路易威登 (Louis Vuitton) 歷來最大型的高級珠寶系列「Deep Time」發佈會。這次是Chrissie第一次去希臘，所以亦把握機會在當地遊覽幾天，參觀了位於衛城山上已經有二千四百多年歷史的巴特農神殿。Chrissie對這個現存最重要的古典希臘時代建築物感到印象難忘：「神殿的大理石柱建築特別壯觀，我感覺非常震撼，無法想像古時的人在沒有任何機械幫助的情況下怎麼可以搬動如此巨大的石頭，很有興趣了解當時是如何建築。參觀這個神殿讓我更加欣賞和尊重古希臘文明的傳承。」這個在古希臘時期奉祀雅典娜女神的神殿一直以來都被眾多美術家及建築家等視為靈感泉源，是舉世聞名的文化遺產之一。

周秀娜獲LV邀請出席高級珠寶發佈會

這次Chrissie出席的活動選址在曾舉辦無數音樂及戲劇表演的希羅德·阿提庫斯劇場，向古老文明發源地之一的希臘致敬，同時呼應及豐富系列背後的創作理念。這個由品牌腕錶及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的系列圍繞地質及生命兩大範疇，將品牌的設計特色和高級珠寶工藝，與地質的起源及孕育珠寶和寶石的地質演變完美結合。Chrissie對設計讚不絕口：「非常喜歡生命篇章靈活多變的設計，一個設計理念卻有多款不同佩戴方法。尤其欣賞「波浪」主題的高領項鍊，巧奪天工的立體設計令視覺上有翻滾巨浪的動態，高貴之餘又氣派非凡，令人驚豔。」

周秀娜被美景震撼。

除了發佈會外Chrissie還出席了品牌在海灘旁舉辦的晚宴，在電影《金髮夢露》(Blonde) 裡面飾演夢露的女主角安娜·德哈瑪斯 (Ana de Armas) 等來自世界各地的名人也有蒞臨。Chrissie表示：「我到達現場時馬上被美麗的日落海景吸引，忍不住不斷瘋狂打卡。這次晚宴的體驗很特別，場地佈置得非常講究，邊聽著海浪聲和吹著海風享受美食令整個氣氛相當放鬆。」